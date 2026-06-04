Việt Nam có loại quả tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên", kích thích tóc mọc tua tủa: Biết dùng còn giảm cân, xương khớp dẻo dai, đỡ đau mỏi

Mùa hè là thời điểm làn da phải đối mặt với nhiều tác nhân gây hại như tia UV, nhiệt độ cao và tình trạng mất nước. Bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng từ bên ngoài, các chuyên gia cho rằng chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần bảo vệ da ngay từ bên trong. Trong số những thực phẩm quen thuộc, đậu bắp đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ chống oxy hóa, nuôi dưỡng da khoẻ mạnh, chống lão hoá, kiểm soát cân nặng và tăng cường sức khỏe xương khớp.

Đậu bắp - nhân sâm xanh được ví là "kem chống nắng tự nhiên" hỗ trợ bảo vệ da từ bên trong

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, đậu bắp chứa nhiều vitamin A, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa gốc tự do. Đây là một trong những nguyên nhân khiến da lão hóa sớm dưới tác động của ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường.

Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ cải thiện kết cấu da, làm mờ các vùng da xỉn màu, giảm nguy cơ hình thành sắc tố và giúp làn da duy trì vẻ tươi sáng.

Không chỉ vậy, loại thực phẩm này còn có lợi cho quá trình bảo vệ collagen. Các nghiên cứu cho thấy, khi đường huyết tăng cao kéo dài, lượng đường dư thừa có thể kết hợp với protein trong cơ thể thông qua quá trình glycation, tạo ra các sản phẩm cuối glycat hóa nâng cao (AGEs). Đây là những hợp chất có khả năng làm tổn thương collagen, khiến da nhanh xuất hiện nếp nhăn và mất độ đàn hồi.

Đậu bắp từ lâu đã được sử dụng như một thực phẩm hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Khi lượng đường trong máu được duy trì ổn định hơn, quá trình hình thành AGEs cũng được hạn chế, từ đó góp phần bảo vệ collagen và làm chậm quá trình lão hóa da.

Ngoài ra, phần chất nhầy tự nhiên trong đậu bắp còn có khả năng giữ nước khá tốt. Nước đậu bắp giúp bổ sung độ ẩm, hỗ trợ làn da duy trì sự mềm mại và đàn hồi. Nhiều người lựa chọn uống nước đậu bắp vào buổi sáng như một cách tăng cường cấp nước cho cơ thể trong những ngày nắng nóng.

Nhờ đó, đậu bắp được nhiều người ví như một loại "kem chống nắng tự nhiên" hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong.

Hỗ trợ giảm cân nhờ tạo cảm giác no lâu

Một trong những lý do khiến đậu bắp thường xuất hiện trong thực đơn giảm cân là hàm lượng chất xơ khá dồi dào.

Chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no sau bữa ăn và hạn chế các cơn thèm ăn vặt. Khi cảm giác đói được kiểm soát tốt hơn, tổng lượng calo nạp vào cơ thể cũng có xu hướng giảm xuống, từ đó hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh đó, đậu bắp là loại rau có năng lượng thấp nhưng lại chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Vì vậy, đây được xem là lựa chọn phù hợp cho những người đang muốn giảm mỡ hoặc duy trì vóc dáng khỏe mạnh.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Ít người biết rằng đậu bắp còn là nguồn cung cấp canxi và vitamin K khá tốt - 2 dưỡng chất có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hệ xương.

Canxi là thành phần cấu tạo nên xương, trong khi vitamin K giúp cơ thể sử dụng canxi hiệu quả hơn, góp phần duy trì mật độ xương theo thời gian.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Sereen Zawahri Krasuna thuộc Hệ thống Y khoa Cleveland Clinic (Mỹ), vitamin K là dưỡng chất cần thiết để phát triển và duy trì sức mạnh của bộ xương.

Không chỉ vậy, các hợp chất chống oxy hóa trong đậu bắp còn giúp giảm phản ứng viêm trong cơ thể. Đây là yếu tố có thể mang lại lợi ích nhất định cho những người thường xuyên gặp các vấn đề về xương khớp hoặc muốn duy trì khả năng vận động khi tuổi tác tăng lên.

Giúp tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng

Vitamin A và vitamin C trong đậu bắp không chỉ tốt cho da mà còn có lợi cho mái tóc.

Những dưỡng chất này tham gia vào quá trình nuôi dưỡng nang tóc, hỗ trợ da đầu khỏe mạnh và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Việc bổ sung đậu bắp vào chế độ ăn uống có thể góp phần duy trì độ ẩm tự nhiên của tóc, giảm khô xơ và hạn chế tình trạng gãy rụng.

Đặc biệt, phần chất nhầy của đậu bắp từ lâu cũng được nhiều người tận dụng như một loại dưỡng chất tự nhiên giúp làm mềm tóc, hỗ trợ làm sạch da đầu và giảm tình trạng gàu.

Uống nước đậu bắp thế nào để không gây tác dụng phụ?

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nước đậu bắp không phải càng uống nhiều càng tốt.

Dược sĩ Hoàng Thu chia sẻ trên báo Sức khoẻ và đời sống, nước đậu bắp nhìn chung khá an toàn đối với đa số người khỏe mạnh. Tuy nhiên, sử dụng quá mức có thể gây ra các vấn đề tiêu hóa.

Nguyên nhân là do đậu bắp chứa hàm lượng fructan tương đối cao. Đây là một loại carbohydrate có thể gây khó chịu ở hệ tiêu hóa đối với một số người nhạy cảm.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Charu Sadana (làm việc tại Mỹ), việc tiêu thụ quá nhiều đậu bắp hoặc nước đậu bắp có thể dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy do lượng chất xơ lớn được đưa vào cơ thể trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng, nước đậu bắp chỉ là một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Loại thức uống này không thể thay thế thuốc điều trị hay các phương pháp chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.

Để nhận được lợi ích tối ưu, mỗi người nên kết hợp việc sử dụng đậu bắp với chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và thực hiện các biện pháp bảo vệ da như chống nắng, dưỡng ẩm phù hợp.

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