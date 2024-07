Việt Nam có một loại quả dài cả mét, vừa bổ xương vừa ngừa ung thư cực tốt

Đậu đũa tốt cho sức khỏe xương

Đậu đũa không chỉ cung cấp nguồn canxi dồi dào (100g đậu đũa chứa khoảng 47mg canxi), mà còn chứa vitamin K là "chìa khóa vàng" giúp xương chắc khỏe. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp tối ưu hóa quá trình hấp thụ canxi, kích thích hình thành xương, phòng ngừa loãng xương và các bệnh lý về xương khớp. Bên cạnh đó, đậu đũa còn chứa các khoáng chất quan trọng khác như magie, kali, phốt pho, vitamin B6... góp phần nuôi dưỡng hệ xương chắc khỏe từ bên trong.

Đậu đũa ngăn ngừa ung thư

Do chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, flavonoid, carotenoid, đậu đũa còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư. Các chất dinh dưỡng này động như một "tấm khiên" bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, giảm nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, chất xơ trong đậu đũa còn đóng vai trò như "chất tẩy rửa" tự nhiên, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, loại bỏ độc tố, giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Đậu đũa có nhiều lợi ích đối với sức khỏe khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ảnh: Getty Images

Nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, đậu đũa chứa saponin và lectin - hai "chiến binh" mạnh mẽ trong cuộc chiến chống ung thư. Saponin có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và kích thích quá trình tự chết của chúng, trong khi lectin ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới nuôi dưỡng khối u. Sự kết hợp độc đáo này mở ra tiềm năng lớn trong việc sử dụng đậu đũa như một phương pháp hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư tự nhiên.

Hỗ trợ điều hòa đường huyết

Với chỉ số đường huyết thấp, đậu đũa được tiêu hóa và hấp thụ từ từ, không gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Đặc điểm này khiến đậu đũa trở thành lựa chọn lý tưởng cho người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ mắc bệnh, giúp kiểm soát đường huyết ổn định và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Đậu đũa chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan hoạt động như một "lớp màng bảo vệ" trong dạ dày, làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp kiểm soát lượng đường trong máu ổn định. Trong khi đó, chất xơ không hòa tan đóng vai trò như "chất độn tự nhiên", tăng khối lượng phân và tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tốt cho tim mạch

Đậu đũa được ví như "siêu thực phẩm" cho trái tim khỏe mạnh nhờ giàu chất xơ hòa tan, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

Bên cạnh đó, đậu đũa còn chứa folate, một chất dinh dưỡng quan trọng giúp giảm homocysteine - "kẻ thù thầm lặng" của mạch máu. Hơn nữa, hàm lượng kali dồi dào trong đậu đũa còn giúp điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng cho tim và ngăn ngừa đột quỵ hiệu quả.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ không hòa tan trong đậu đũa giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi tiêu đều đặn. Điều này giúp ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng táo bón. Mặt khác, chất xơ hòa tan trong đậu đũa là nguồn thức ăn lý tưởng cho các lợi khuẩn đường ruột, giúp chúng phát triển mạnh mẽ. Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn, hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng cường hệ miễn dịch.