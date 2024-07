Việt Nam có thực phẩm giúp hạ mỡ máu cực nhanh, hiệu quả gấp 24 lần táo: Ăn thường xuyên còn bổ máu, dưỡng tim, kiểm soát đường huyết

Tăng lipid máu là gì?

Mỡ máu cao giống như một kẻ sát nhân vô hình ẩn chứa trong máu, âm thầm bào mòn sức khỏe của chúng ta. Đó không phải là thuật ngữ xa lạ nhưng lại là mối nguy hại cho sức khỏe không thể bỏ qua trong cuộc sống hiện đại.

Tăng lipid máu, đúng như tên gọi, có nghĩa là hàm lượng lipid trong máu vượt quá mức bình thường. Những lipid này chủ yếu bao gồm cholesterol và chất béo trung tính. Chúng giống như trầm tích ở sông. Khi xuất hiện quá nhiều, chúng sẽ đọng lại trên thành mạch máu và tạo thành mảng bám, dần dần làm tắc nghẽn mạch máu và ảnh hưởng đến dòng chảy bình thường của máu.

Tình trạng mỡ máu cao kéo dài không chỉ dẫn đến các bệnh về tim mạch như xơ cứng động mạch, bệnh tim mạch vành mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như đột quỵ, tiểu đường. Vì vậy, chúng ta phải luôn chú ý đến lượng lipid trong máu, khám sức khỏe định kỳ và có biện pháp can thiệp, điều trị kịp thời nếu phát hiện những bất thường.

Ăn táo có thể làm giảm lipid máu?

Thưởng thức một quả táo không chỉ thỏa mãn sự thưởng thức của vị giác mà còn giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Trên hành trình điều hòa lipid máu, táo chắc chắn là trợ thủ đắc lực. Chúng rất giàu axit tannic. Thành phần này giống như một "người bảo vệ" cần mẫn, âm thầm làm việc chăm chỉ để góp phần kiểm soát lipid máu.

Không chỉ vậy, táo còn bảo vệ mạch máu của chúng ta bằng cách xây dựng hàng rào sức khỏe vững chắc. Axit trái cây và pectin trong táo phối hợp khéo léo để hấp thụ lượng dầu thừa trong cơ thể, giúp cơ thể chúng ta nhẹ nhàng hơn.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là táo cũng rất giàu kali. Giống như một người dẫn đường khôn ngoan, nó hướng dẫn chính xác việc đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể, từ đó làm giảm lipid máu một cách hiệu quả và giữ cho cơ thể chúng ta luôn khỏe mạnh.

So với táo, loại thực phẩm này là "thần dược" kiểm soát huyết áp

Quả óc chó có thể được gọi là viên ngọc sáng trong kho tàng dinh dưỡng. Không chỉ có hương vị thơm ngon, nó còn là món ngon không thể thiếu đối với sức khỏe con người. Quả óc chó rất giàu protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh, chất xơ và nhiều loại vitamin và khoáng chất. Mỗi quả óc chó đều như một món quà của thiên nhiên.

Một quả táo trung bình nặng khoảng 182g có chứa khoảng 5,46 mcg folate. Trong khi đó, 182g hạt óc chó có thể cung cấp khoảng 145 mcg folate, tương đương gấp khoảng 24 lần so với hàm lượng trong 1 quả táo. Mà đây là dưỡng chất quan trọng trong chế độ ăn để kiểm soát huyết áp.

Điều đáng nói là axit linoleic trong quả óc chó được ví như những vị thần hộ mệnh cho sức khỏe và có tác dụng thần kỳ trong việc hạ lipid máu. Chất này giống như một thợ may lành nghề, cẩn thận điều chỉnh tỷ lệ lipoprotein trong cơ thể, tăng hàm lượng lipoprotein mật độ cao, đồng thời giảm lượng lipoprotein mật độ thấp và đưa lượng lipid trong máu về mức khỏe mạnh.

Ngoài ra, quả óc chó còn là kho chứa vitamin E và chất chống oxy hóa tự nhiên. Những dưỡng chất quý giá này như những vệ sĩ trung thành, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống lại sự tấn công của các gốc tự do, khiến tim chúng ta đập mạnh hơn và mạch máu thông suốt hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên "Tạp chí Dinh dưỡng" có thẩm quyền đã công nhận những lợi ích sức khỏe của quả óc chó. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn quả óc chó điều độ mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể mức cholesterol và chất béo trung tính trong máu, giúp cơ thể tránh khỏi vấn đề mỡ máu cao, đồng thời mang lại sức khỏe và sức sống.

Những lợi ích khác khi đều đặn sử dụng quả óc chó

Hỗ trợ người bệnh tiểu đường type 2

Các nghiên cứu quan sát đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ quả óc chó có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 nhờ khả năng giúp điều chỉnh cân nặng. Một nghiên cứu cho thấy, những người sử dụng dầu óc chó có thể giảm 8% lượng huyết sắc tố A1C, một chỉ số quan trọng đánh giá lượng đường trong máu trung bình trong 3 tháng.

Chế độ ăn có quả óc chó đã được chứng minh là cải thiện các chỉ số chuyển hóa ở người bệnh tiểu đường type 2. Một nghiên cứu cho thấy người lớn thừa cân mắc bệnh này ăn 1/4 cốc quả óc chó mỗi ngày giảm đáng kể nồng độ insulin lúc đói so với những người không ăn quả óc chó, và những lợi ích này kéo dài trong suốt 3 tháng sau đó.

Kiểm soát cân nặng

Mặc dù quả óc chó chứa nhiều calo, nhưng năng lượng hấp thụ từ chúng thấp hơn 21% so với cùng lượng calo từ thực phẩm khác. Thậm chí, việc ăn quả óc chó có thể giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí The Journal of Nutrition, các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu từ 138.000 phụ nữ tham gia nghiên cứu từ năm 1999. Kết quả cho thấy những phụ nữ ăn quả óc chó hàng ngày có xu hướng cân nặng thấp hơn, tiêu thụ nhiều cá hơn và tập thể dục nhiều hơn so với những người không ăn quả óc chó.

Thúc đẩy sức khỏe đường ruột

Ăn quả óc chó có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật và đường ruột. Trong một nghiên cứu trên 194 người trưởng thành khỏe mạnh, tiêu thụ 1,5 ounce (tương đương 43g) quả óc chó mỗi ngày trong 8 tuần, các nhà khoa học phát hiện rằng lượng vi khuẩn có lợi tăng lên so với giai đoạn không ăn quả óc chó. Đặc biệt, sự gia tăng vi khuẩn sản xuất butyrate - một chất béo quan trọng cho sức khỏe đường ruột - đã được ghi nhận.

Hỗ trợ chức năng não

Các nghiên cứu cho thấy quả óc chó có lợi cho trí nhớ và sức khỏe não bộ. Các chất dinh dưỡng lành mạnh như omega-3 trong quả óc chó đã được chứng minh là cải thiện kỹ năng học tập, trí nhớ và giảm lo lắng. Nghiên cứu quan sát ở người lớn tuổi cho thấy việc ăn quả óc chó liên quan đến việc cải thiện chức năng não, bao gồm tốc độ xử lý thông tin nhanh hơn, sự linh hoạt trong tư duy và trí nhớ.

Tốt cho tim mạch

Quả óc chó chứa hoạt tính chống oxy hóa cao hơn bất kỳ loại hạt nào khác, nhờ vào melatonin, vitamin E và các polyphenol. Một nghiên cứu sơ bộ cho thấy, chế độ ăn giàu quả óc chó có thể ngăn chặn quá trình oxy hóa của cholesterol LDL, một loại cholesterol "xấu" thường tích tụ trong động mạch và gây xơ vữa động mạch. Điều này giúp bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ bệnh tim.

(Tổng hợp)