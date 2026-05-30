Việt Nam có nghệ sĩ “thở cũng ra hit": Làm nên sự nghiệp loạt mỹ nhân, nắm kỷ lục 9 bài cùng lúc lên xu hướng

Hứa Kim Tuyền ra mắt playlist tuyển tập loạt bản hit triệu views

Nhắc đến những "cỗ máy tạo hit" của Vpop hàng đầu ở thời điểm hiện tại, khó có thể bỏ qua cái tên Hứa Kim Tuyền. Nam nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất này lại là bảo chứng thành công cho hàng loạt giọng ca đình đám như Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Uyên Linh, AMEE, Orange, Hoàng Duyên, Trọng Hiếu, Lâm Bảo Ngọc và là người đứng sau nhữn ca khúc gây bão trên khắp mạng xã hội nhiều năm nay.

Tối 29/5, Hứa Kim Tuyền chính thức trình làng dự án Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection #1: Pop & Ballad trên các nền tảng âm nhạc. Đây không đơn thuần chỉ là một danh sách phát nhạc, mà còn là một cuốn "lưu bút" gói ghém những sáng tác nổi bật nhất trong hành trình làm nghề của anh kể từ năm 2016. Tập trung vào hai mảng màu sở trường là Pop và Ballad, playlist đưa người nghe dạo quanh một vòng Vpop, đi qua những giai đoạn thăng trầm cùng các cung bậc cảm xúc khác nhau.

Bản danh sách quy tụ hàng loạt những tựa bài hát từng "làm mưa làm gió" thị trường như: Giữa Đại Lộ Đông Tây, Mưa Tháng Sáu, Sài Gòn Đau Lòng Quá, Chưa Quên Người Yêu Cũ, Một Ngàn Nỗi Đau, Ex's Hate Me Part 2...

Các ca khúc trong playlist trải dài qua nhiều chủ đề quen thuộc với người nghe nhạc Việt: tình yêu, chia tay, nỗi cô đơn, thành phố, gia đình và những khoảng trống của người trẻ. Đây cũng là mảng nội dung thường xuất hiện trong sáng tác của Hứa Kim Tuyền. Anh không viết quá xa đời sống, mà thường chọn những câu chuyện gần với tâm trạng của số đông để đưa vào âm nhạc.

Không khó để nhận ra nhiều ca khúc trong tuyển tập này từng là những bản hit có độ phủ sóng mạnh mẽ và là bài hát quen thuộc với nhiều khán giả Việt Nam. Trong đó, nổi bật phải kể đến Ex's Hate Me Part 2 đã đạt hơn 63 triệu lượt xem trên YouTube. Kho Báu của Trọng Hiếu từng vươn lên #2 Trending YouTube Việt Nam sau khi phát hành.

Điểm mới của dự án lần này nằm ở Tôi Không Còn Viết Tình Ca phiên bản R&B do Lâm Bảo Ngọc thể hiện. Trước đó, ca khúc từng được chú ý qua phiên bản vocalist trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024, với sự tham gia của Tóc Tiên, Mỹ Linh, Ái Phương và Dương Hoàng Yến. Ở lần làm mới này, Hứa Kim Tuyền giữ lại tinh thần từ bản demo đầu tiên nhưng thay đổi phần phối khí theo hướng R&B đương đại.

Bản phối mới đặt trọng tâm vào không gian tự sự và phần thể hiện của Lâm Bảo Ngọc. Chất giọng dày, cách xử lý vocal mềm cùng màu sắc R&B giúp ca khúc có diện mạo khác so với phiên bản từng được biết đến trước đó.

Nhìn tổng thể, Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection #1: Pop & Ballad không chỉ là một dự án tổng hợp các ca khúc từng được yêu thích. Playlist này còn cho thấy cách Hứa Kim Tuyền đi qua gần một thập kỷ sáng tác, từ những bản ballad giàu cảm xúc đến các ca khúc pop dễ lan tỏa trên nền tảng số. Đây cũng là lý do cái tên Hứa Kim Tuyền thường được nhắc đến như một trong những người đứng sau nhiều nhiều thành công của các ca sĩ Vpop những năm gần đây.

Bước ra từ sân chơi Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất, Hứa Kim Tuyền đã có những bước chuyển mình vô cùng ngoạn mục. Thay vì cố gắng xây dựng hình ảnh một ca sĩ biểu diễn hào nhoáng, anh chọn lùi lại phía sau, để tạo ra những bài hát trở thành giai điệu quên thuộc của nhiều người yêu nhạc Việt.

Sự linh hoạt trong tư duy giúp anh kết hợp ăn ý với nhiều cá tính âm nhạc đa dạng, từ Tóc Tiên gai góc, Văn Mai Hương nồng nàn đến AMEE ngọt ngào hay một Lâm Bảo Ngọc đầy nội lực. Mỗi dự án đều được "đo ni đóng giày" cho từng nghệ sĩ, khiến các ca khúc dù chung một "cha đẻ" nhưng không bao giờ rơi vào lối mòn hay rập khuôn nhàm chán. Không thể phủ nhận, đằng sau sự nghiệp thành công của những cái tên này có dấu ấn rất rõ nét của Hứa Kim Tuyền.

Sự đa dạng này được minh chứng rõ nét qua hàng loạt bản hit đình đám như Tình Bạn Diệu Kỳ, Hai Mươi Hai, Cầu Hôn, Đại Minh Tinh hay cú bắt tay cùng NSND Bạch Tuyết trong Về Nghe Mẹ Ru . Mỗi dự án đều được "đo ni đóng giày" cho từng nghệ sĩ, khiến các ca khúc dù chung một "cha đẻ" nhưng không bao giờ rơi vào lối mòn hay rập khuôn nhàm chán. Dù Pop và Ballad là bệ phóng, anh vẫn liên tục thử nghiệm và biến hóa với R&B, Dance-pop, City Pop, thậm chí là nhạc phim.

Không chỉ là người đứng sau các đĩa đơn đơn lẻ, tư duy bao quát và sự nhạy bén thị trường đã giúp Hứa Kim Tuyền nâng tầm bản thân. Anh chứng minh năng lực của một Music Producer thực thụ khi "cầm trịch" những dự án dài hơi mang tính định hướng concept cao như album Minh Tinh - The Actress của Văn Mai Hương. Đặc biệt, sự nghiệp của anh còn được ghi dấu ấn đậm nét khi đảm nhận vị trí Giám đốc âm nhạc cho hàng loạt chương trình, concert giải trí quy mô lớn.

Sức ảnh hưởng và khả năng thấu hiểu thị hiếu đại chúng của Hứa Kim Tuyền được bảo chứng bằng một thành tích vô tiền khoáng hậu. Anh từng sở hữu đến 9 ca khúc do mình chắp bút cùng lúc "chiếm đóng" trên bảng xếp hạng Top Trending YouTube Việt Nam vào tháng 8 năm 2025. Kỷ lục này không chỉ là sự công nhận cho sức làm việc bền bỉ mà còn khẳng định vị thế của người tạo ra các xu hướng nghe nhạc mới cho giới trẻ.

Bên cạnh những sản phẩm kết hợp, các dự án mang đậm tính cá nhân như EP Colours hay Những Tổn Thương Đã Qua cũng cho thấy nam nhạc sĩ luôn khao khát tự kể câu chuyện của chính mình. Trải qua gần một thập kỷ cống hiến, chặng đường nghệ thuật của Hứa Kim Tuyền đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng công chúng yêu nhạc. Chính sự bền bỉ cống hiến ấy đã trở thành bảo chứng vững chắc nhất, khiến người hâm mộ không khỏi mong ngóng những giai điệu chữa lành và những "siêu hit" tiếp theo sẽ được anh trình làng trong tương lai.

Ảnh: FBNV/ NVCC