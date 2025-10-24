Việt Nam có thêm 1 làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh “tốt nhất thế giới”: Cách Hà Nội chỉ 150km, khách Tây luôn “xuống nước” xin làm 1 điều

Ngôi làng miền núi được UN Tourism gọi tên

Việt Nam vừa có hai đại diện được vinh danh trong danh sách “Làng Du lịch tốt nhất thế giới 2025” do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) công bố. Thôn Lô Lô Chải (tỉnh Tuyên Quang, trước đây thuộc huyện Đồng Văn, Hà Giang) và làng Quỳnh Sơn (tỉnh Lạng Sơn) là hai cái tên góp mặt, đánh dấu sự ghi nhận quốc tế đối với nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và phát triển du lịch bền vững.

Ảnh: Chu Đức Giang/Báo Phụ nữ

Giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” do UN Tourism khởi xướng nhằm tôn vinh những điểm đến nông thôn có đóng góp nổi bật trong việc gìn giữ cảnh quan, hệ sinh thái, tri thức truyền thống, đa dạng sinh học và văn hóa, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực địa phương.

Theo thông tin từ UN Tourism, năm nay có hơn 270 hồ sơ đến từ 65 quốc gia thành viên gửi về tham dự. Trong số đó, 52 ngôi làng được chọn để trao danh hiệu, dựa trên 9 tiêu chí đánh giá khắt khe, bao gồm: bảo tồn tài nguyên văn hóa – thiên nhiên, phát triển kinh tế địa phương, bền vững môi trường, chất lượng hạ tầng, công tác quản trị, cũng như đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Việc hai làng của Việt Nam được vinh danh cho thấy sự hội tụ hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và nỗ lực con người trong hành trình xây dựng điểm đến du lịch bền vững. Đây không chỉ là niềm tự hào của Tuyên Quang và Lạng Sơn, mà còn là thành tựu chung của ngành du lịch Việt Nam – minh chứng cho định hướng đúng đắn trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy giá trị cộng đồng và phát triển du lịch gắn với bảo tồn.

Hơn 400 ngôi nhà sàn trong làng Quỳnh Sơn đều được xây quay về hướng Nam. (Ảnh TTBS)

Tính đến nay, Việt Nam đã có 5 ngôi làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) công nhận là “Làng Du lịch tốt nhất thế giới”. Danh sách này bao gồm: làng Tân Hóa (tỉnh Quảng Trị), làng Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên), làng rau Trà Quế (TP Đà Nẵng), thôn Lô Lô Chải (tỉnh Tuyên Quang) và làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Quỳnh Sơn: Điểm đến xanh giữa lòng sơn cước

Nằm tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn tọa lạc trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn và thuộc Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Đây là ngôi làng nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, đồng thời lưu giữ đậm nét văn hóa truyền thống của người Tày – từ những mái nhà sàn cổ bằng gỗ, tiếng đàn tính, điệu hát then đến nếp sinh hoạt đặc trưng vùng cao.

Trước đây, làng Quỳnh Sơn thuộc địa phận huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, và nay được biết đến như một trong hai làng của Việt Nam được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”.

Mô hình du lịch cộng đồng tại Quỳnh Sơn được tổ chức bài bản, với sự tham gia tích cực của người dân địa phương. Nhờ đó, du khách không chỉ tham quan, nghỉ dưỡng mà còn có cơ hội trải nghiệm đời sống văn hóa bản địa: nghỉ đêm trong nhà sàn truyền thống, cùng người dân làm nông, dệt vải, nấu rượu ngô, hay chế biến ẩm thực đặc sản vùng cao.

Các ngôi nhà sàn được người dân nâng cấp, cải tạo, trở thành nơi ăn, chốn nghỉ cho khách du lịch khi tới làng Quỳnh Sơn. (Ảnh Báo Dân tộc và miền núi)

Nhiều du khách Tây sẵn sàng xắn quần, xuống nước để tự tay trải nghiệm cảm giác trồng lúa, cày cấy là như thế nào. Ngoài ra, du khách còn có thể hòa mình trong các lễ hội dân gian như Lồng Tồng, thưởng thức hát then, múa sạp giữa thung lũng lúa xanh mướt, cảm nhận nhịp sống an hòa của miền sơn cước.

Ảnh: Báo Văn Hóa

Không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân, mô hình du lịch cộng đồng ở Quỳnh Sơn còn góp phần bảo tồn tri thức dân gian, gìn giữ kiến trúc nhà sàn cổ và cảnh quan tự nhiên.

Cách làm du lịch tại đây hướng đến sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa con người và thiên nhiên, trở thành hình mẫu tiêu biểu về phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Nhờ đó, ngôi làng được các tổ chức quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng du khách nước ngoài.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)﻿