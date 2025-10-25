Việt Nam có thêm điểm được vinh danh "lý tưởng nhất châu Á": Cách Hà Nội 300km, báo quốc tế khen ngợi

Du lịch Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn với du khách nước ngoài nhờ loạt điểm đến hấp dẫn, có tính đặc trưng. Không ít lần những điểm đến Việt được báo chí quốc tế không ngừng ca ngợi và vinh danh trong những danh sách “những nơi cần đến” hoặc “cảnh sắc tuyệt vời”.

Mới đây nhất là Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang - vùng đất phía Bắc với vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ – đã được tạp chí Lonely Planet vinh danh trong danh sách 12 điểm đến và trải nghiệm lý tưởng cho mùa thu châu Á. Vị trí này không chỉ củng cố Hà Giang trong mắt du khách quốc tế mà còn làm nổi bật vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa đa dạng của vùng cao nguyên đá, chỉ cách Hà Nội khoảng 300km.

Cột cờ Lũng Cú, Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang (Ảnh Best Price)

Điểm đến, trải nghiệm nên thử ở Hà Giang

Hà Giang là một vùng đất nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và sự phong phú về văn hóa. Một trong những điểm đến nổi bật không thể bỏ qua là Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những ngọn núi đá vôi hùng vĩ, những vách đá cheo leo và những hẻm núi sâu thẳm. Những điểm đến thiên nhiên không thể bỏ lỡ khác bao gồm đèo Mã Pí Lèng, sông Nho Quế xanh biếc, hồ Noong mặt nước trong veo...

Bên cạnh thiên nhiên kỳ vĩ, những bản làng dân tộc như Lô Lô Chải, Lao Xa, Du Già... là nơi du khách có thể trải nghiệm đời sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Đây cũng là những địa điểm lý tưởng để tham gia vào các lễ hội truyền thống của người Mông, Tày, H’mông. Các lễ hội này không chỉ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là cơ hội để du khách hòa mình vào không khí sôi động của những trò chơi dân gian, lễ cúng thần linh và nghi lễ thờ cúng tổ tiên.

Nơi đây hội tụ đủ yếu tố thiên nhiên, văn hóa, con người hấp dẫn du khách (Ảnh ST)

Với những ai yêu thích trải nghiệm lái xe qua những cung đường đầy thách thức, Hà Giang chính là một "thiên đường". Các con đường đèo quanh co, hiểm trở là thử thách không nhỏ đối với những tay lái, nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác hứng khởi khi được chinh phục những cung đường đẹp nhất miền Bắc. Cảm giác lái xe trên những con đèo, giữa thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên.

Cung đường được gợi ý hơn cả là cung đường Hạnh Phúc, nối liền Hà Giang và Đồng Văn. Nhiều du khách nhận xét đây như một trong những tuyến đường đẹp nhất Việt Nam, với những khúc cua ngoằn ngoèo uốn lượn qua các thung lũng, làng bản và những cánh đồng lúa bậc thang xanh mướt.

Ảnh Báo Lao Động

Hà Giang ngay bây giờ – Mùa hoa tam giác mạch

Trên các diễn đàn du lịch ở thời điểm hiện tại, nhiều người phải cảm thán rằng, Hà Giang đang vào mùa đẹp nhất - mùa hoa tam giác mạch. Cụ thể, từ tháng 10 đến giữa tháng 11, hoa tam giác mạch nở rộ, phủ kín các thung lũng, đồi núi và tạo thành một tấm thảm hoa màu hồng phấn, tím nhạt tuyệt đẹp.

Cũng chính vì vậy, Hà Giang thời điểm này thu hút đông đảo du khách hơn cả so với thời điểm khác trong năm. Các địa điểm nổi bật để ngắm hoa tam giác mạch như Thung lũng Sủng Là, Chân cột cờ Lũng Cú, và Đèo Mã Pí Lèng đều là những nơi lý tưởng để du khách thỏa sức đắm mình trong không gian thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ.

Mùa hoa tam giác mạch cũng là dịp để tham gia các hoạt động ngoài trời như trekking, chụp ảnh hay dạo quanh các bản làng để tìm hiểu về đời sống của đồng bào dân tộc. Hà Giang trong mùa hoa này không chỉ đẹp mắt mà còn rất đỗi bình yên, là nơi lý tưởng để bạn tìm về với thiên nhiên, tránh xa nhịp sống hối hả nơi thành thị.

Những hình ảnh ấn tượng về mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang (Ảnh ST)

Không chỉ nổi bật vào mùa hoa tam giác mạch, Hà Giang dịp cuối năm còn là bức tranh của sắc hoa cải trắng tháng 12. Những cánh đồng hoa cải nở trắng xóa giữa núi rừng là hình ảnh đặc trưng của mùa đông Hà Giang, tạo nên khung cảnh lãng mạn và thanh bình.

Có thể thấy, hội tụ yếu tố thiên nhiên, con người và văn hóa, Hà Giang đã và đang ngày càng trở thành điểm đến thu hút ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Trước khi được Lonely Planet, World Travel Awards đã vinh danh Hà Giang là “Điểm đến văn hóa khu vực hàng đầu châu Á” năm 2024, khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc tế. Đây là giải thưởng danh giá, ghi nhận những nỗ lực của Hà Giang trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời phát triển du lịch bền vững.

Tạp chí Time Out (Anh) cũng từng xếp Hà Giang vào top 10 địa điểm đẹp nhất thế giới, gọi nơi đây là “một không gian kỳ diệu với những con đèo uốn lượn, ruộng bậc thang và các dân tộc thiểu số sinh sống”. Tạp chí Condé Nast Traveller cũng không tiếc lời ca ngợi Hà Giang là một trong những điểm đến không thể bỏ qua khi đến Việt Nam, đặc biệt là với cung đường Ha Giang Loop.

Ảnh Vietravel

Từ những cung đường đèo uốn lượn, các thung lũng hoa rực rỡ đến những bản làng dân tộc đa sắc màu, Hà Giang mời gọi du khách đến khám phá, trải nghiệm và cảm nhận sự kỳ diệu của miền biên cương này. Hãy đến và khám phá Hà Giang – một viên ngọc quý của Việt Nam, nơi thiên nhiên và văn hóa hòa quyện, tạo nên những dấu ấn khó quên trong mỗi chuyến hành trình.