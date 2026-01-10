Việt Nam có Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (gọi tắt là Trung tâm), trực thuộc Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Vietnam National Multi-Project Wafer Coordination Center (Viết tắt là VNMPW/CC), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, là đơn vị hạch toán độc lập và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động, giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Trong phục vụ quản lý nhà nước, Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất thử chip bán dẫn thông qua việc cung cấp công cụ, thư viện phần mềm thiết kế chip bán dẫn, hỗ trợ kỹ thuật trong các khâu thiết kế và tổ chức hoạt động sản xuất thử chip bán dẫn.

Thực hiện kết nối, phối hợp với các nhà máy chế tạo, đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ trong hoạt động sản xuất thử chip bán dẫn.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn thông qua các hoạt động tổ chức các khóa đào tạo, thực hành, hỗ trợ các trường đại học trong hoạt động thiết kế chip bán dẫn.

Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và thương mại hóa sản phẩm chip bán dẫn đồng thời liên kết với các quỹ đầu tư, chương trình tài trợ quốc gia để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Hỗ trợ đo kiểm, đánh giá hiệu suất chip bán dẫn sau sản xuất thử nghiệm.

Trung tâm cũng có nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái và liên kết quốc tế thông qua hoạt động xây dựng mạng lưới các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp của các quốc gia phát triển trong lĩnh vực bán dẫn trên thế giới. Chia sẻ dữ liệu và công nghệ mở, khuyến khích phát triển thư viện thiết kế chip bán dẫn mở, tạo cộng đồng chia sẻ tri thức thiết kế chip.

Trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, Trung tâm sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất thử nghiệm chip bán dẫn, cấp quyền sử dụng Phần mềm thiết kế EDA, chia sẻ thư viện phần mềm thiết kế chip IP, kiểm tra kỹ thuật thiết kế, đào tạo và thử nghiệm và các dịch vụ khác phục vụ phát triển chip bán dẫn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, thực hiện dịch vụ đánh giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số thuộc Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số trọng điểm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm được thành lập trong bối cảnh công nghệ bán dẫn được định hướng là một trong 11 ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam với định hướng phát triển là các sản phẩm chip chuyên dụng, chip AI và chip IoT.