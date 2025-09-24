Việt Nam coi trọng hợp tác với UAE - trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu thế giới

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của UAE tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: BNG

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 23/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – UAE thời gian qua, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) vào tháng 10/2024.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ sự trân trọng những thành tựu phát triển vượt bậc của UAE và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố mối quan hệ hợp tác với UAE một trong những trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu thế giới; cảm ơn phía UAE đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm UAE của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (23-25/9/2025) để thúc đẩy hợp tác về phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển trung tâm dữ liệu.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị UAE hỗ trợ thúc đẩy khởi động đàm phán FTA Việt Nam – Hội đồng hợp tác vùng vịnh (GCC) và nghiên cứu đầu tư xây dựng các khu công nghiệp Halal tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của UAE tại khu vực Đông Nam Á.

Ông Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan chia sẻ ý kiến của Phó Thủ tướng rằng hai nước cần tiếp tục cụ thể hóa và đạt kết quả thực chất trong các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học – công nghệ và du lịch, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và Hiệp định CEPA mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thúc đẩy thời gian qua.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao UAE cũng đề xuất hai nước tăng cường hợp tác lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của mỗi bên.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế./.