Việt Nam công bố con số hơn 58 tỷ USD, Trung Quốc có đóng góp lớn

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2025 ước đạt 5,96 tỷ USD, tăng 6,3% so với tháng 10 năm ngoái. Tính lũy kế 10 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt 58,13 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo cơ quan này dự báo, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 của Việt Nam có thể vượt 65 tỷ USD.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu của các mặt hàng nông sản đạt 31,34 tỷ USD, tăng 15,5%; sản phẩm chăn nuôi đạt 512,9 triệu USD, tăng 19%; thủy sản đạt 9,31 tỷ USD, tăng 12,9%; và lâm sản đạt 14,93 tỷ USD, tăng 5,8%...

Nhìn chung, tình hình xuất khẩu của Việt Nam mở rộng ở hầu hết khu vực. Trong số đó, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam, với thị phần chiếm 44,7%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu, với thị phần lần lượt là 22,7% và 13,8%. Ngoài ra, thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương chiếm lần lượt 3% và 1,4%.

Về kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng năm 2025, so với cùng kỳ năm trước, khu vực châu Á tăng 4,9%; châu Mỹ tăng 8,3%; châu Âu tăng 37,5%, châu Phi tăng 83,6% và châu Đại Dương tăng 6,8%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả này có được là nhờ giá nông sản thế giới duy trì ở mức cao, đồng thời doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và tận dụng các hiệp định thương mại tự do.

Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam ghi nhận kim ngạch tăng trưởng cao trong 10 tháng đầu năm 2025. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Trung Quốc (với thị phần 21,4%), Mỹ (với thị phần 20,4%) và Nhật Bản (với thị phần 7%) là 3 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2024, ước tính giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc tăng 12%, Mỹ tăng 6,2% và Nhật Bản tăng 20,4%.

Đặc biệt, động lực tăng trưởng của xuất khẩu nông lâm thủy sản đến từ nhóm cà phê, rau quả, gỗ và thủy sản. Trong số đó, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 7,41 tỷ USD trong 10 tháng, tăng gần 62% so với năm ngoái. Tăng trưởng này nhờ vào giá xuất khẩu bình quân cao nhất nhiều năm, lên mức 5.653 USD mỗi tấn. Ngoài ra, do nguồn cung giảm tại các nước sản xuất lớn, trong khi nhu cầu tăng ở châu Âu, đặc biệt Đức, Italy và Tây Ban Nha, nên giúp giá cà phê Việt Nam tăng mạnh.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc chiếm hơn 60% tổng kim ngạch. Ngoài ra, hai thị trường xuất khẩu rau quả lớn tiếp theo của nước là là Mỹ, Hàn Quốc, với tỷ trọng lần lượt là 6,6% và 3,9%. Đồng thời, tình hình xuất khẩu các thị trường cao cấp khác cũng mở rộng khi doanh nghiệp trong nước cải thiện năng lực để áp ứng tiêu chuẩn kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.

Trong 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của lâm sản và gỗ đạt gần 15 tỷ USD, tăng gần 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có được là nhờ các đơn hàng từ Mỹ, Nhật Bản quay trở lại, cùng với xu hướng chuyển sang sản phẩm có giá trị cao hơn.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 9,31 tỷ USD trong 10 tháng qua, tăng gần 13%, khi xuất khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản đồng loạt tăng. Trong số đó, cá tra, cá ngừ và tôm đều tăng trưởng 2 chữ số (quý III/2025).

Ngược lại, xuất khẩu gạo của Việt Nam ghi nhận sự suy giảm rõ rệt về khối lượng và giá trị. Điều này phản ánh những khó khăn trong tiêu thụ và nhu cầu thấp của thị trường thế giới. Trên thực tế, giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 511 USD/tấn, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước.