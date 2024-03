Việt Nam đang có hơn 750 người siêu giàu?

Công ty tư vấn Knight Frank (Anh) vừa phát hành Báo cáo Thịnh vượng hé lộ tiêu chuẩn để đứng vào hàng ngũ 1% những người giàu nhất thế giới.

Báo cáo năm nay cho thấy mặc dù nhóm 1% nghe rất "sang chảnh" nhưng trên thực tế lại dễ đạt được hơn là danh hiệu người siêu giàu (ultra-high-net-worth-individual – UHNWI).

Tại khắp các thị trường Knight Frank thực hiện nghiên cứu khảo sát, giá trị tài sản cần có để lọt vào nhóm 1% thấp hơn nhiều so với mức 30 triệu USD, "ngưỡng cửa" của giới siêu giàu.

Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Singapore là quốc gia dẫn đầu với giá trị tài sản yêu cầu trung bình 5,2 triệu USD. Đảo quốc này cũng rất thành công trong việc thu hút đầu tư từ giới nhà giàu Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Dù vậy, Hồng Kông vẫn là điểm đến hàng đầu cho giới thượng lưu từ Trung Quốc đại lục.

Giới siêu giàu thường hưởng thụ dịch vụ cao cấp.

Riêng Việt Nam, người siêu giàu là những cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên được ước tính khoảng 752 người vào năm 2023, tăng 2,4% so với năm trước đó. Mô hình Định giá Tài sản của Knight Frank là mô hình động, do vậy số liệu có thể thay đổi và không đồng nhất với số liệu trong bản in hoặc trong các ấn bản trước đó.

Mức tăng này thấp hơn các nước láng giềng như Malaysia (4,3%), Indonesia (4,2%), và Singapore (4%), nhưng lại cao gấp ba lần Thái Lan với chỉ 0,8%.

Knight Frank dự kiến đến năm 2028, số người siêu giàu Việt Nam sẽ đạt 978, tăng khoảng 30% so với năm 2023 và nằm trong top 5 châu Á-Thái Bình Dương, dẫn trước Hàn Quốc, Hồng Kông, và Singapore.

Chỉ số Đầu tư Xa xỉ của Knight Frank (Knight Frank Luxury Investment Index – KFLII) theo dõi hiệu quả của mười hạng mục đầu tư xa xỉ phổ biến nhất, cho thấy mỹ thuật dẫn đầu với mức giá tăng 11% trong năm 2023.

Kế tiếp trong top 5 tăng giá là đồ trang sức (8%), đồng hồ (5%), tiền cổ (4%) và kim cương màu (2%). Ngược lại, đứng chót bảng là rượu whisky hiếm (giá giảm 9%), trong khi xe cổ giảm giá 6% và rượu vang chỉ tăng có 1%.

Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) về nhập khẩu giai đoạn 2018 – 2022 đối với đồ trang sức là 8%, xe hơi là 26%, rượu vang 6% và đồng hồ 8%.

Ông Kevin Coppel, giám đốc điều hành Knight Frank châu Á-Thái Bình Dương, nhận định: "Giới nhà giàu (HNWI) và siêu giàu (UHNWI) Châu Á vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho đầu tư xa xỉ. Trên khắp châu lục, các đại gia, tài phiệt không ngừng ưu tiên mua sắm xa xỉ phẩm nhằm đa dạng hoá danh mục đầu tư, cũng như khai thác tiềm năng lợi nhuận to lớn mà những hạng mục tài sản này mang lại".