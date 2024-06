ICAO đánh giá hệ thống an toàn hàng không của Việt Nam qua các yếu tố: Văn bản quy phạm pháp luật, việc tổ chức thực hiện, định hướng hệ thống giám sát an toàn… Trong đó, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng. Mỗi cá nhân trong hệ thống an toàn đều có trách nhiệm để đảm bảo an toàn hàng không đồng bộ, hài hoà, chính xác và kịp thời trong công tác nhận dạng, kiểm soát rủi ro.

Việt Nam đạt mục tiêu an toàn trong bay toàn diện ở mức 77%.

Bên cạnh đó, trong thời gian đánh giá, kiểm tra (từ ngày 15 - 27/5) của ICAO tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam, chỉ số thực hiện hiệu quả của lĩnh vực khai thác cảng hàng không, sân bay của Việt Nam cao hơn 23,12% so với mức trung bình của các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương và cao hơn 23,85% so với mức trung bình của các quốc gia trên thế giới.

Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không khắc phục các nội dung chưa hoàn thiện được chỉ ra trong đợt đánh giá của ICAO để đáp ứng hoàn toàn, đầy đủ các tiêu chuẩn, khuyến cáo thực hành của ICAO và tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác đảm bảo an toàn của ngành Hàng không Việt Nam.

Còn theo rà soát của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), việc đảm bảo an toàn phải phối hợp đồng bộ từ các hãng hàng không, cảng hàng không, quản lý bay, bộ phận vận hành hệ thống kỹ thuật, phi công, kiểm soát viên không lưu… VATM đang tập trung cập nhật, sửa đổi các quy trình quản lý rủi ro an toàn và đánh giá mức độ trưởng thành của văn hóa an toàn, thông qua hoạt động đào tạo, tuyên truyền văn hóa an toàn, nâng cao nhận thức về an toàn hàng không cho từng cán bộ, công nhân viên.

Trong bối cảnh ngành Hàng không phát triển nhanh chóng, VATM đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tuân thủ nghiêm các quy định, hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn, xây dựng các quy trình và hướng dẫn cụ thể, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên trực tiếp, tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động không lưu. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại nhằm nâng cao năng lực quản lý không lưu, chú trọng các hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ ra quyết định.

Trước đó, theo kết quả đánh giá công bố năm 2016, điểm trung bình chỉ số thực hiện hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn của ngành Hàng không Việt Nam là 65,56%; trong đó, lĩnh vực quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay của Việt Nam chỉ đạt 54,95%, nằm trong nhóm quốc gia có số điểm thấp hơn 60% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.