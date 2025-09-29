Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam đặt mục tiêu vào top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo

29-09-2025 - 09:30 AM | Kinh tế số

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào Top 30 toàn cầu về đổi mới sáng tạo trong 5 - 10 năm tới.

Đề nghị Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) giúp Việt Nam nâng hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, vào top 30 toàn cầu. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại phiên khai mạc hội thảo công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII.

Theo Bộ trưởng, trong bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trọng tâm là đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi chạm tới những bài toán thực tiễn của Việt Nam, thay đổi và giải quyết được các vấn đề của xã hội. 

Để có thể vào top 30 thế giới về đổi mới sáng tạo trong 5 đến 10 năm tới, Việt Nam sẽ kiên trì thực hiện các giải pháp đồng bộ, trong đó có bốn ưu tiên then chốt: hoàn thiện thể chế và môi trường cho đổi mới sáng tạo, tháo gỡ rào cản về pháp luật, cơ chế tài chính, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới.

“Làm tốt 4 trụ cột, tôi tin rằng vị trí hiện nay trên bảng xếp hạng sẽ không ngừng được cải thiện, nhưng quan trọng hơn năng lực sáng tạo sẽ trở thành sức mạnh thật sự của quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 2045 một Việt Nam phát triển, sáng tạo và hùng cường”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

