Việt Nam gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư Mỹ

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Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 21/9 là thêm một tín hiệu tích cực bên cạnh triển vọng tăng trưởng cao, chất lượng thể chế và tạo sự tin tưởng bảo vệ dòng vốn dài hạn. Theo ông Sam Van - Giám đốc điều hành, SRO Partner, hiện đã có các quỹ niêm yết tại London cũng như trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ cho phép nhà đầu tư tiếp cận Việt Nam thông qua các quỹ hoán đổi danh mục.

Việc gia nhập nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell sẽ đưa cổ phiếu Việt Nam vào các chỉ số toàn cầu theo từng giai đoạn, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của các quỹ và nhà đầu tư tổ chức quốc tế.

Ông Sam Van - Giám đốc điều hành, SRO Partner đánh giá: "Rõ ràng chính sách đầu tư của các nhà đầu tư tư nhân sẽ khác với các nhà đầu tư trên thị trường đại chúng. Những thay đổi hiện nay về cách thức thu hút nhà đầu tư, cùng với trung tâm tài chính Việt Nam hiện có, đang mở thêm nhiều cánh cửa cho các nhóm nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro khác nhau khi tiếp cận thị trường Việt Nam".

Triển vọng tăng trưởng dài hạn là một trong những yếu tố quan trọng được nhà đầu tư cân nhắc. Việt Nam đang được nhìn nhận là một nền kinh tế năng động, với mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, qua đó gia tăng sức hấp dẫn trong chiến lược đa dạng hóa danh mục của các quỹ và tổ chức quản lý tài sản tại Mỹ.

Bà Lu Zhou - Giám đốc điều hành, Công ty tư vấn đầu tư Vanquour, New York nhận định: "Một trong những yếu tố chúng tôi sử dụng để đánh giá sức khỏe của danh mục đầu tư của các quỹ lớn Mỹ là mức độ đa dạng hóa và chất lượng dòng vốn theo khu vực địa lý. Việt Nam đạt tăng trưởng cao với vai trò là một trung tâm sản xuất toàn cầu và bước tiếp theo là phát triển trung tâm tài chính quốc tế có chất lượng. Việt Nam đang thu hút dòng vốn nước ngoài với sự sẵn sàng về hạ tầng, các khuôn khổ pháp lý và quản lý để bảo vệ dòng vốn này".

"Chúng tôi tập trung thúc đẩy tài chính toàn diện, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, thanh toán. Châu Á là khu vực ưu tiên và Việt Nam chắc chắn là một thị trường năng động như vậy. Chúng tôi rất ấn tượng với những bước tiến của các đối tác, khách hàng doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường tài chính toàn cầu, mở rộng hoạt động thanh toán xuyên biên giới tại khu vực", ông Jose Fernandez Da Ponte - Chủ tịch Stellar Development Foundation cho biết.

Theo báo cáo của các định chế toàn cầu, lợi thế ngày càng rõ của Việt Nam trong thu hút đầu tư là chất lượng thể chế, với khung pháp lý ngày càng hoàn thiện. Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị tiếp tục thúc đẩy dòng vốn chất lượng cao, công nghệ và liên kết với doanh nghiệp trong nước, hướng tới mục tiêu 75% vốn đầu tư nước ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển.

Với tư duy phát triển mới, môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, dễ tiếp cận và có khả năng dự báo cao hơn, Việt Nam chuyển trạng thái từ thu hút vốn sang phát triển hệ sinh thái kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bền vững.