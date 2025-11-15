Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam, Hoa Kỳ kết thúc vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng

15-11-2025 - 21:01 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công Thương cho biết, theo kế hoạch đã thống nhất, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12-14/11 tại Washington D.C., Hoa Kỳ.

Việt Nam, Hoa Kỳ kết thúc vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với phía Hoa Kỳ trong phiên đàm phán kỹ thuật

Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu với sự tham gia của các thành viên Đoàn đàm phán và đại diện của các bộ, ngành gồm: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.

Trong 3 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại. Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, đại diện Cơ quan thương mại Hoa Kỳ (USTR) và đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức. Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Hoa Kỳ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể.

Việt Nam, Hoa Kỳ kết thúc vòng đàm phán thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng các thành viên trong Đoàn công tác tham dự phiên đàm phán kỹ thuật tại Washington, D.C.

Hai bên cũng thống nhất các công việc cần triển khai sau phiên đàm phán và nhất trí sẽ tổ một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11.

Bên cạnh các hoạt động đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban thuế vụ Hạ viện và tiếp xúc Lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, bán dẫn và Hiệp hội Giày da và May mặc Hoa Kỳ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - đầu tư và thương mại song phương cũng như vận động cho quá trình đàm phán thương mại đối ứng của Việt Nam.


Theo Anh Thơ

Báo Chính phủ

