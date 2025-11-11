Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam - Hoa Kỳ quyết tâm sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng

11-11-2025 - 23:09 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 10/11, tại Washington, D.C, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã diễn ra phiên đàm phán cấp Bộ trưởng giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng Đoàn đàm phán Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ và Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Trưởng Đoàn đàm phán Hoa Kỳ đàm phán cấp Bộ trưởng

Đây là phiên đàm phán trực tiếp cấp Bộ trưởng lần thứ 8 giữa hai nước, diễn ra ngay trước phiên đàm phán cấp kỹ thuật chính thức sẽ diễn ra từ ngày 12-14/11/2025 tại Washington, D.C. Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, hai Bộ trưởng đã trao đổi và xác định định hướng xử lý cho các vấn đề lớn còn tồn tại, đồng thời dành thời gian thảo luận các nội dung về quan hệ thương mại song phương.

Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá rằng phiên đàm phán lần này có ý nghĩa rất quan trọng để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ

Mở đầu phiên đàm phán, Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer đã hệ thống lại các công việc mà hai bên đã triển khai và đánh giá cao việc hai nước đã thống nhất Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, coi đây là cơ sở quan trọng để nhanh chóng thúc đẩy và hoàn tất quá trình đàm phán. Ông cũng đánh giá cao thiện chí, cách tiếp cận có tính hệ thống và xử lý vấn đề của Việt Nam đối với những đề nghị mà Hoa Kỳ đưa ra, đồng thời ghi nhận nỗ lực và tinh thần xây dựng của Đoàn đàm phán Việt Nam. Ông cũng phản hồi thẳng thắn và khá tích cực đối với một số đề nghị của Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã nhấn mạnh quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng quan hệ kinh tế - thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ và thông báo nhiều biện pháp mà Việt Nam đã chủ động thực hiện trong thời gian qua để thúc đẩy trao đổi thương mại song phương.

Bộ trưởng cho rằng việc hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ song phương không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà trong nhiều lĩnh vực khác, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra một số đề xuất để giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị hai bên có cách tiếp cận thực tiễn và linh hoạt vì lợi ích thiết thực của cả hai bên. Những đề xuất này được Trưởng Đại diện thương mại Jamieson Greer ghi nhận và giao cấp kỹ thuật Hoa Kỳ nghiên cứu để trao đổi với phía Việt Nam.

Hai Bộ trưởng nhất trí đánh giá rằng phiên đàm phán lần này có ý nghĩa rất quan trọng để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ.

Theo Anh Thơ

Báo Chính phủ

