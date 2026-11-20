Từ ngày 24/11, một di sản thế giới tại Việt Nam sẽ có thêm trải nghiệm hoàn toàn mới. Thay vì chỉ đi bộ, ngồi thuyền hoặc khám phá hang động, du khách có thể rời mặt đất và quan sát cảnh quan từ trên cao trong khoảng 20 phút.

Hoạt động được cấp phép tại 7 khu vực, với độ cao bay dưới 200 m so với điểm xuất phát và phạm vi hoạt động trong bán kính dưới 3 km. Mức giá được công bố gần 3 triệu đồng/người.

Địa điểm được nhắc tới chính là Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi lần đầu triển khai sản phẩm mang tên "Bay trên miền di sản".

Di sản thế giới lần đầu có trải nghiệm bay từ trên cao

Theo Cổng thông tin du lịch Quảng Trị, từ ngày 24/11/2026, sản phẩm dù lượn có động cơ và không động cơ tại khu vực Phong Nha chính thức được mở bán.

Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị 2026, đồng thời bổ sung cách khám phá mới cho vùng vốn nổi tiếng với hang động, núi đá vôi, sông suối và các tour thiên nhiên.

Từ trên cao, du khách có thể quan sát dòng sông Son, núi đá vôi và những thung lũng xanh của vùng di sản thế giới. (Ảnh: Tạp chí Hàng không)

Theo giấy phép được công bố, hoạt động dù lượn được tổ chức tại 7 khu vực thuộc xã Phong Nha với tối đa 30 dù lượn có động cơ và không động cơ.

Độ cao hoạt động được giới hạn dưới 200 m tính từ điểm xuất phát, trong phạm vi bán kính dưới 3.000 m. Thời hạn giấy phép kéo dài từ ngày 24/11/2026 đến ngày 15/11/2027.

Tuy nhiên, con số 30 là số lượng phương tiện nằm trong phạm vi được cấp phép, không đồng nghĩa toàn bộ sẽ cùng hoạt động ngay từ ngày đầu. Phương án ban đầu dự kiến khai thác khoảng 5-6 dù tùy điều kiện thời tiết và vận hành thực tế.

Khoảng 20 phút nhìn sông Son và núi rừng từ trên cao

Điểm đáng chú ý nhất của sản phẩm mới nằm ở góc quan sát.

Từ trên cao, du khách có thể nhìn thấy dòng sông Son uốn qua khu vực Phong Nha, những dãy núi đá vôi, thung lũng xanh và khu dân cư nằm xen giữa cảnh quan.

Khách không tự điều khiển dù mà sẽ bay đôi cùng phi công. Mỗi chuyến dự kiến kéo dài khoảng 20 phút, tùy điều kiện thời tiết và vận hành tại thời điểm thực tế.

Trải nghiệm này tạo ra cách tiếp cận khá khác với những gì du khách thường làm ở Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sản phẩm “Bay trên miền di sản” bắt đầu từ ngày 24/11, mở thêm một cách khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng ngoài các tour hang động quen thuộc. (Ảnh: Jungle Boss)

Trước đây, phần lớn hành trình khám phá khu vực diễn ra từ mặt đất hoặc mặt nước: khách ngồi thuyền trên sông Son, vào động Phong Nha, đi bộ xuyên rừng hoặc tham gia các tour hang động. Khi bay dù lượn, núi, sông, thung lũng và làng quê có thể xuất hiện trong cùng một khung nhìn.

Vì vậy, "Bay trên miền di sản" được kỳ vọng trở thành sản phẩm bổ sung cho hệ thống trải nghiệm sẵn có tại di sản thế giới này.

Giá gần 3 triệu đồng/người

Giá niêm yết của trải nghiệm được công bố ở mức 2.990.000 đồng/người.

Trong giai đoạn từ ngày 24 đến 30/11/2026, đơn vị khai thác áp dụng mức ưu đãi 15%, đưa giá còn khoảng 2.541.500 đồng/người.

Khung giờ hoạt động dự kiến từ 7h đến 16h hằng ngày.

Không phải mọi du khách đều có thể tham gia. Theo thông tin từ đơn vị khai thác, khách phải từ 12 tuổi trở lên, cân nặng dưới 90 kg, không sợ độ cao và đáp ứng điều kiện sức khỏe phù hợp.

Động Phong Nha vẫn là trải nghiệm quen thuộc, nơi du khách đi thuyền theo dòng nước để khám phá không gian bên trong hang. (Ảnh: QB Travel)

Trước chuyến bay, đội vận hành sẽ kiểm tra thiết bị, điều kiện thời tiết, khu vực cất - hạ cánh và hướng dẫn người tham gia. Phi công thực hiện chuyến bay đôi cũng phải đáp ứng yêu cầu về giấy phép, chứng chỉ và kinh nghiệm.

Do hoạt động phụ thuộc nhiều vào gió, mưa và tầm nhìn, lịch bay thực tế có thể thay đổi. Vì vậy, khách nên xác nhận lại trước khi tới thay vì mặc định đã đặt là chắc chắn bay đúng giờ.

Du khách cần chuẩn bị gì?

Nếu muốn trải nghiệm vào thời điểm sản phẩm vừa mở cửa cuối tháng 11, du khách nên đặc biệt chú ý thời tiết.

Dù lượn khác với nhiều hoạt động tham quan thông thường ở chỗ điều kiện gió có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành. Một ngày trời đẹp ở dưới mặt đất chưa chắc đồng nghĩa điều kiện trên cao phù hợp để cất cánh.

Ngoài trải nghiệm trên không, du khách có thể kết hợp trekking giữa núi rừng để khám phá thêm cảnh quan của vùng di sản. (Ảnh: Vibe)

Khách nên mặc quần áo gọn, ưu tiên giày thể thao hoặc loại giày ôm chân. Những vật dễ rơi nên hạn chế mang theo. Nếu được phép sử dụng điện thoại hoặc thiết bị ghi hình, nên có dây giữ chắc chắn.

Người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp, vấn đề nghiêm trọng về xương khớp hoặc dễ hoảng loạn khi ở trên cao nên chủ động trao đổi với đơn vị tổ chức trước khi đăng ký.

Khung giờ sáng thường thuận lợi hơn cho việc ngắm cảnh nếu trời quang, nhưng thời gian bay cuối cùng vẫn phụ thuộc vào đánh giá của phi công và đội vận hành.

Đi Phong Nha nên kết hợp những đâu?

Với khách từ xa, chuyến đi khoảng 2 ngày 1 đêm sẽ thoải mái hơn việc chỉ tới để bay rồi rời đi ngay.

Nếu đăng ký chuyến bay vào buổi sáng, buổi chiều có thể dành cho động Phong Nha. Du khách đi thuyền trên sông Son rồi tiếp tục vào bên trong hệ thống hang động, tạo ra trải nghiệm gần như đối lập với việc ngắm cảnh từ trên trời.

Những người thích vận động có thể lựa chọn thêm các hành trình trekking, tour sông suối hoặc khám phá hang động, nhưng không nên xếp quá nhiều hoạt động thể lực nặng trong cùng ngày.

Phong Nha hiện cũng có khá nhiều homestay và cơ sở lưu trú ven sông. Ở lại một đêm giúp khách chủ động hơn nếu lịch bay phải thay đổi vì thời tiết.

Các cơ sở lưu trú ven sông giúp du khách dễ kết hợp nghỉ lại Phong Nha nếu lịch bay phải điều chỉnh theo thời tiết. (Ảnh: Phong Nha Việt)

Về ăn uống, du khách có thể trải nghiệm các món địa phương tại khu vực trung tâm Phong Nha thay vì di chuyển xa sau một ngày tham quan. Với khách tự lái xe hoặc thuê xe máy, cũng nên kiểm tra trước vị trí điểm tập trung của tour và thời gian có mặt trước giờ bay.

Từ ngày 24/11, du khách sẽ có thêm một cách nhìn hoàn toàn khác về di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng: khoảng 20 phút ở trên cao, trong phạm vi dưới 3 km, nhìn xuống dòng sông Son, những dãy núi đá vôi và thung lũng phía dưới. Với giá gần 3 triệu đồng/người, đây là một trong những sản phẩm du lịch mới đáng chú ý tại khu vực cuối năm 2026.

Theo Cổng thông tin Du lịch Quảng Trị, Báo Nhân Dân, Tạp chí Hàng không