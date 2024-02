Việt Nam lọt top 10 thị trường du lịch của Singapore

Tổng cục Du lịch Singapore (STB) đã tăng cường quan hệ đối tác lâu dài với nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, Traveloka, thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoC) thời hạn một năm được ký vào ngày 17/1 vừa qua. Bà Melissa Ow, Giám đốc điều hành STB và ông Caesar Indra, Chủ tịch Traveloka đã chủ trì lễ ký kết.

Việc ký kết MoC này được diễn ra trong bối cảnh Singapore đang nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi du lịch của họ với khu vực Đông Nam Á. Năm ngoái, Singapore đã đón 4,78 triệu lượt du khách từ khu vực này.

Trong đó, phải kể đến lượng khách du lịch đến từ Việt Nam, một trong 10 thị trường hàng đầu của Singapore, với 434.000 lượt du khách tính đến cuối năm 2023. Sự phục hồi mạnh mẽ này phản ánh sức hấp dẫn của Singapore như một điểm đến có phong cách sống đẳng cấp thế giới đối với du khách Việt Nam và du khách Đông Nam Á, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ nhiệt huyết từ các đối tác trong ngành như Traveloka.

MoC này đánh dấu sự hợp tác sâu sắc giữa STB và Traveloka, vượt ra ngoài giới hạn của các chiến dịch tiếp thị. Đáng chú ý hơn cả, biên bản này sẽ tập trung vào việc tăng cường hướng mục tiêu đến người tiêu dùng thông qua việc chia sẻ thông tin chi tiết và dữ liệu. Ngoài ra, cả hai bên sẽ tìm hiểu việc giới thiệu các sản phẩm và trải nghiệm mới của Singapore trên nền tảng Traveloka. Thỏa thuận mới này thể hiện cam kết chung của cả hai bên về việc không ngừng đổi mới và nâng cao trải nghiệm của du khách trên các thị trường tại Đông Nam Á.

Những nỗ lực này cũng phù hợp với chiến dịch mới nhất của Tổng cục Du lịch Singapore - “Made in Singapore”, với cách làm biến những khoảnh khắc đời thường hàng ngày thành phi thường thông qua những trải nghiệm độc đáo và bất ngờ, chỉ có ở Singapore. MoC cùng với Traveloka củng cố cam kết này bằng cách giới thiệu những lộ trình mới cho những trải nghiệm cá nhân hóa, nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách và giới thiệu các dịch vụ đa dạng của Singapore tới nhiều khách hàng hơn trên khắp Đông Nam Á.

Ông Terrence Voon, Giám đốc điều hành STB khu vực Đông Nam Á, cho biết: "Từ lần hợp tác đầu tiên vào năm 2019, Traveloka luôn là đối tác quan trọng và trân quý đối với chúng tôi. Trong bối cảnh du lịch trong khu vực đang trên đà phục hồi, mối quan hệ hợp tác của chúng tôi sẽ giúp khai thác tiềm năng du lịch phong phú của Đông Nam Á, giúp chúng tôi hiểu khách hàng hơn và củng cố vị thế của Singapore như một điểm đến hàng đầu cho du khách trong khu vực”.

Ngoài mục tiêu thu hút thêm du khách đến Singapore, quan hệ đối tác còn nhấn mạnh việc chia sẻ kiến thức và khám phá những phát kiến mới, từ đó giúp nâng cao chất lượng tương tác với du khách, chẳng hạn như việc STB và Traveloka sẽ trao đổi thông tin chi tiết để phát triển các chiến dịch quảng cáo có mục tiêu hơn và tạo ra trải nghiệm du lịch phù hợp hơn. Bằng cách tận dụng kiến thức chuyên môn của hai bên, sự hợp tác này nhằm nâng cao trải nghiệm tổng thể của du khách và mang lại kết quả tích cực trên khắp Đông Nam Á.

Ông Caesar Indra, Chủ tịch Traveloka, cho biết: "Singapore được biết đến là một trong những điểm đến nước ngoài hàng đầu trong khu vực. Năm 2023, chúng tôi đã ghi nhận mức tăng lên tới 80% trên tổng lượt tìm kiếm và giao dịch xuất phát từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines cho tất cả các sản phẩm tại điểm đến Singapore so với năm trước đó. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục hợp tác với STB để mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng. Chúng tôi cam kết mang lại nhiều lợi ích hơn và đáp ứng nguyện vọng kỳ nghỉ của người tiêu dùng, bao gồm cả kế hoạch kỳ nghỉ ở Singapore của họ và sự hợp tác này đánh dấu một chương thú vị trong việc làm phong phú thêm trải nghiệm cho khách hàng của chúng tôi".

Việc ký kết MoC đánh dấu cam kết chung của STB và Traveloka trong việc cùng đầu tư vào các chiến dịch tiếp thị, tập trung vào Indonesia và mở rộng sang Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. STB và Traveloka đang có kế hoạch thực hiện một số sáng kiến tiếp thị bao gồm việc phối hợp tổ chức các chuyến đi tham quan hợp tác với các KOLs (người có tầm ảnh hưởng) và phát triển các nội dung video cho các nền tảng truyền thông số.

Năm 2024 Singapore sẽ có gì?

Singapore hứa hẹn sẽ đem lại nhiều sự kiện hấp dẫn, điểm tham quan mới và ưu đãi độc quyền cho khách du lịch trong năm nay. Du khách có thể trải nghiệm nhiều lễ hội sôi động như Grand Prix Season Singapore (GPSS), các chương trình giải trí hoành tráng bao gồm các buổi biểu diễn của các nghệ sĩ toàn cầu và các sự kiện thể thao đẳng cấp thế giới như Standard Chartered Singapore Marathon. Du khách đến từ Việt Nam cũng có thể đón chờ các chương trình khuyến mãi và gói ưu đãi hấp dẫn qua Traveloka để có những chuyến đi hấp dẫn hơn nữa đến Singapore.

Trong quý đầu tiên của năm 2024 tại Singapore, các hoạt động nghệ thuật chiếm vị trí chủ chốt với các dòng sản phẩm kỳ vọng sẽ làm say lòng du khách, như:

Lễ hội Tết Nguyên đán ở khu phố người Hoa: Chào đón Tết Nguyên đán tại Khu phố đặc trưng người Hoa (Chinatown) của Singapore từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 9 tháng 3 năm 2024. Lễ hội bao gồm màn trình diễn ánh sáng đường phố rực rỡ, bữa tiệc đếm ngược sôi động, các hội thảo, chương trình biểu diễn, các món ăn mùa lễ hội, cùng với những nét văn hoa sống động của khu phố lịch sử này.

Show “Truyền thuyết Cổng Rồng - Triển lãm Drone bên Vịnh” (The Legend of the Dragon Gate - Drone Show by the Bay) – Trải nghiệm màn trình diễn ánh sáng máy bay không người lái đầy mê hoặc bên vịnh Marina, “Truyền thuyết Cổng Rồng” sẽ diễn ra vào các ngày 6, 10-11 và 16-18 tháng 2 để mừng Tết Nguyên Đán. Với chủ đề “Truyền thuyết Cổng Rồng - Triển lãm Drone bên Vịnh”, chương trình này xoay quanh câu chuyện về Vua Rồng huyền thoại, được hiện thực hóa thông qua 1.500 máy bay không người lái trong khung cảnh đêm mang tính biểu tượng của Singapore.