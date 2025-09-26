Việt Nam ngồi trên "kho báu" khổng lồ: Mỗi năm có thể thu về 1,9 tỷ USD từ thị trường toàn cầu

Bán tín chỉ carbon quốc tế, Việt Nam có thể thu 1,9 tỷ USD/năm

Trong bối cảnh vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng cấp bách, thị trường tín chỉ carbon đang nổi lên như một giải pháp quan trọng để các quốc gia thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính.

Với vị thế là quốc gia đang phát triển giàu tài nguyên rừng và tiềm năng năng lượng tái tạo, Việt Nam được đánh giá có khả năng thu về nguồn thu khổng lồ từ giao dịch quốc tế.

Theo nghiên cứu của nhóm chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Việt Nam có thể thu khoảng 1,9 tỷ USD mỗi năm nhờ bán tín chỉ carbon trên thị trường quốc tế. Tính toán trên đưa ra dựa theo kịch bản giá cao 47 USD/tín chỉ.

Tín chỉ carbon (carbon credit) là chứng nhận quyền phát thải 1 tấn khí CO2 hoặc lượng khí nhà kính tương đương vào bầu khí quyển. Nói ngắn gọn, một tín chỉ carbon tương đương với quyền phát thải một tấn CO2. Ảnh: Sưu tầm

Với kịch bản giá 20,5 USD/tín chỉ (mức thấp) và 33,8 USD/tín chỉ (mức trung bình) thì nguồn thu lần lượt từ việc Việt Nam bán tín chỉ carbon trên thị trường quốc tế lần lượt là 600 triệu USD/năm và 1,2 tỷ USD/năm.

Thông tin được đưa ra vào ngày 23/9/2025 tại Hội thảo tổng kết “Đánh giá tác động của Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon tại Việt Nam” do Cục Biến đổi khí hậu phối hợp cùng Chương trình Đối tác chuyển đổi năng lượng Đông Nam Á (ETP) tổ chức.

Tín chỉ carbon không chỉ có tiềm năng mang lại nguồn ngoại tệ quý giá mà còn kỳ vọng đóng góp khoảng 0,3% vào tăng trưởng GDP, hỗ trợ chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero năm 2050).

Theo báo cáo thường niên của Ngân hàng Thế giới (World Bank), thị trường carbon toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, với Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon (còn gọi là thị trường ETS) tăng từ 25 lên 37 hệ thống từ năm 2020 đến 2025, kiểm soát 23% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu. Doanh thu từ thị trường này tăng từ 25 tỉ USD năm 2020 lên 69,1 tỷ USD vào năm 2024.

Tiềm năng tín chỉ carbon của Việt Nam

Theo các chuyên gia, tiềm năng thu tỷ USD/năm của Việt Nam xuất phát từ khả năng sản xuất và bán tín chỉ carbon từ các dự án giảm phát thải, đặc biệt là bảo vệ rừng, nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo (năng lượng gió, quang năng...).

Sở hữu diện tích rừng lớn cộng với ngành nông nghiệp phát triển theo hướng giảm phát thải chính là "mỏ vàng" khổng lồ để Việt Nam chúng ta khai thác tín chỉ carbon.

Theo thống kê, diện tích rừng Việt Nam hiện đạt 14,79 triệu hecta, với tỷ lệ che phủ rừng trên 42%. Cục Lâm nghiệp tính toán, với diện tích rừng này, Việt Nam có tiềm năng cung cấp khoảng 40 triệu tín chỉ carbon/năm cho thị trường, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và tạo nguồn thu đáng kể từ giao dịch quốc tế.

Bên cạnh nguồn tài nguyên rừng dồi dào, Việt Nam còn có tiềm năng phát triển tín chỉ carbon từ các lĩnh vực nông nghiệp như lúa nước, cũng như các cây công nghiệp dài ngày bao gồm cao su, điều, cà phê, dừa... Ước tính, ngành nông nghiệp Việt có tiềm năng cung cấp khoảng 57 triệu tín chỉ carbon/năm, theo Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống.

Sở hữu diện tích rừng lớn cộng với ngành nông nghiệp phát triển theo hướng giảm phát thải... chính là "mỏ vàng" khổng lồ để Việt Nam chúng ta khai thác tín chỉ carbon.

Để mua bán tín chỉ carbon, sự ra đời của sàn giao dịch tín chỉ carbon chính là nền tảng tập trung cho phép các tổ chức và cá nhân có thể mua bán, trao đổi tín chỉ carbon, giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định môi trường đồng thời tạo nguồn thu từ các dự án xanh.

Bộ Công Thương cho biết, đến năm 2028, Việt Nam chính thức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon tự nguyện, cho phép doanh nghiệp mua tín chỉ bù đắp để đạt Net Zero.

Như vậy, tiềm năng 1,9 tỷ USD/năm từ tín chỉ carbon (theo kịch bản giá cao) không chỉ là cơ hội kinh tế mà còn là đòn bẩy cho phát triển bền vững. Bằng cách quản lý tích hợp và tận dụng hỗ trợ quốc tế, Việt Nam có thể biến thách thức biến đổi khí hậu thành động lực tăng trưởng, góp phần vào nền kinh tế xanh toàn cầu.