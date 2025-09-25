Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam sẵn sàng làm việc với phía Hoa Kỳ tháo gỡ vướng mắc về thương mại thủy sản

25-09-2025 - 17:54 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững.

Việt Nam sẵn sàng làm việc với phía Hoa Kỳ tháo gỡ vướng mắc về thương mại thủy sản- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 25/9, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Ngày 15/9 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã có thư gửi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đề nghị Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cục Quản lý đại dương và khí quyển của Hoa Kỳ cân nhắc lại quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển của Hoa Kỳ nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng đối với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm nghìn ngư dân và người lao động của Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng làm việc với phía Hoa Kỳ tháo gỡ vướng mắc về thương mại thủy sản- Ảnh 2.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo của Chính phủ cùng với sự đồng hành của các địa phương, ngành thủy hải sản Việt Nam đã nỗ lực hiện đại hóa, nâng cao trách nhiệm và tăng cường công tác quản lý nghề cá.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Việt Nam sẵn sàng trao đổi làm việc với phía Hoa Kỳ để tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại song phương công bằng, bền vững, bảo đảm lợi ích chính đáng của ngư dân và doanh nghiệp hai nước, Người phát ngôn nhấn mạnh./.

Theo Thùy Dung

Báo Chính phủ

