Việt Nam sắp có siêu dự án biển 14,1 tỷ USD, rộng 4.300ha lớn bậc nhất cả nước, do Vingroup đề xuất

Hải Phòng chuẩn bị đón tổ hợp siêu bến cảng và trung tâm logistics hơn 14 tỷ USD của Vingroup

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup đã trình báo cáo xin ý kiến đánh giá tác động môi trường đối với Dự án Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn, một trong những dự án hạ tầng – logistics có quy mô lớn nhất tại Việt Nam tính đến hiện tại.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án lên đến 373.841 tỷ đồng (khoảng 14,1 tỷ USD), trong đó có hơn 56.000 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và hơn 317.000 tỷ đồng vốn vay. Thời gian hoạt động của dự án được xác định trong vòng 70 năm.

Theo kế hoạch, dự án được chia làm ba giai đoạn đầu tư trọng điểm. Giai đoạn 2027–2030, nhà đầu tư sẽ rót khoảng 29.100 tỷ đồng để xây dựng hai cầu cảng dài tổng cộng 900 m cùng hệ thống hậu phương cảng; đồng thời phát triển hạ tầng trung tâm logistics trên diện tích 536 ha và khoảng 3,9 km đường trục kết nối dùng chung.

Giai đoạn 2031–2035, dự án sẽ bổ sung thêm 22 cầu cảng, hoàn thiện đồng bộ khu hậu phương và hạ tầng logistics quy mô 1.876 ha.

Đến giai đoạn 2036–2040, công trình sẽ tiếp tục mở rộng thêm 18 cầu cảng, đưa tổng số cầu cảng lên con số 42 – mức quy mô ít dự án nào trong khu vực sở hữu.

Khi hoàn thiện, tổ hợp siêu cảng này có khả năng phục vụ 2 triệu TEUs vào năm 2030, tăng lên 24 triệu TEUs vào năm 2035, trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa chiến lược của miền Bắc và cả nước.

Gia tăng sức mạnh của Hải Phòng – cực tăng trưởng mới của kinh tế biển

Ảnh minh họa cảng Nam Đồ Sơn trong tương lai bằng AI ChatGPT

Dự án Khu bến cảng và trung tâm logistics Nam Đồ Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỷ USD được xem là cú hích đặc biệt quan trọng đối với hệ thống cảng biển Việt Nam. Với quy mô hơn 4.300 ha và khả năng phát triển tới 42 cầu cảng theo lộ trình nhiều giai đoạn, dự án này hứa hẹn đưa Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng hóa lớn nhất khu vực châu Á.

Công suất thiết kế lên đến 24 triệu TEUs vào năm 2035 mở ra bước nhảy vọt cho năng lực vận tải biển của Việt Nam, nâng vị thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh vai trò về hạ tầng vận tải, dự án còn củng cố mạnh mẽ vị thế của Hải Phòng như một cực tăng trưởng chiến lược của miền Bắc. Thành phố vốn đã là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng, nay tiếp tục được gia tăng năng lực tiếp nhận tàu trọng tải lớn, mở rộng không gian phát triển đô thị – cảng biển – công nghiệp. Sự phát triển của Nam Đồ Sơn kết nối chặt chẽ với tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, từ đó hình thành trục logistics xuyên suốt và hoàn chỉnh hơn.

Ảnh minh họa cảng Nam Đồ Sơn trong tương lai bằng AI ChatGPT

Ở tầm quốc gia, dự án có ý nghĩa then chốt trong việc giảm chi phí logistics – vốn đang chiếm tỷ trọng cao trong GDP Việt Nam. Việc sở hữu một tổ hợp siêu cảng và trung tâm logistics quy mô lớn ngay tại miền Bắc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, cải thiện năng lực bốc xếp hàng hóa và giảm sự phụ thuộc vào các điểm trung chuyển quốc tế.

Điều này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu, mà còn tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và thương mại toàn cầu.

Dự án cũng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ. Một cảng nước sâu hiện đại kết hợp trung tâm logistics quy mô gần 3.000 ha là điều kiện lý tưởng để các tập đoàn đa quốc gia lựa chọn đặt trung tâm phân phối, khu công nghiệp phụ trợ và các nhà máy công nghệ cao.

Nhờ đó, Nam Đồ Sơn không chỉ là một công trình hạ tầng đơn thuần, mà còn là động lực phát triển của toàn bộ hệ sinh thái kinh tế biển miền Bắc.

Với Vingroup, dự án thể hiện rõ bước chuyển chiến lược từ bất động sản sang phát triển hạ tầng – logistics – công nghiệp, hướng tới mô hình doanh nghiệp đa lĩnh vực có sức lan tỏa lớn. Việc đầu tư vào một dự án quy mô hàng chục tỷ USD cho thấy tầm nhìn của tập đoàn trong việc góp phần định hình tương lai phát triển của Hải Phòng, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong chiến lược trở thành nhà phát triển đô thị – công nghiệp – hạ tầng tích hợp.

Cuối cùng, dự án siêu bến cảng Nam Đồ Sơn còn tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Từ xây dựng, vận hành cho đến dịch vụ logistics, thương mại, đô thị đi kèm, toàn bộ khu vực sẽ hưởng lợi từ chuỗi giá trị mở rộng. Đây cũng là đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế biển theo Chiến lược biển Việt Nam 2030–2045, đưa đất nước tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành quốc gia mạnh về biển và giàu từ biển.