Việt Nam sẽ có “kỳ quan giải trí” với 200 trò chơi tại thành phố giàu nhất cả nước, "vượt mặt" Disneyland Hong Kong và Universal Singapore

VinWonders nằm trong dự án Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) được phát triển với những hạng mục kỷ lục toàn cầu và concept thế giới lễ hội độc đáo, khi đi vào vận hành được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đột phá bản đồ giải trí toàn cầu.

Nếu Disneyland Hong Kong có khoảng 28 trò, Universal Singapore dưới 18 trò, thì VinWonders Green Paradise gom trọn các trải nghiệm hấp dẫn vào một quần thể duy nhất.

Trên quy mô 122ha với gần 200 trò chơi các loại, VinWonders Cần Giờ sẽ là công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới.

Tại đây, du khách mọi độ tuổi đều tìm thấy niềm vui từ các trò chơi, show diễn, hoạt động tương tác, cảnh quan, trải nghiệm ẩm thực... được thể hiện theo cùng chủ đề. Điểm nhấn đặc sắc là tuyến cáp treo chạy xuyên suốt đại công viên, tạo nên trải nghiệm “bay giữa các mùa lễ hội” vô cùng ngoạn mục. Khi lướt trên không, du khách như đang bước qua các chiều không gian, mỗi góc nhìn mở ra một câu chuyện mới.

Ngọn núi tuyết nhân tạo cao 68m tại VinWonders Green Paradise sẽ là một “kỳ quan” đúng nghĩa, hiện thực hóa “giấc mơ tuyết trắng” của hàng triệu người Việt. Trên diện tích hơn 5ha, khu núi tuyết tái hiện một Bắc Âu thu nhỏ với tuyết rơi trắng xóa, làng ông già Noel, xứ sở băng đăng lung linh và bầu trời cực quang huyền ảo...

Công nghệ điều hòa khí hậu độc quyền tạo nên môi trường lạnh sâu nhiều tầng, cho phép toàn bộ hoạt động đặc trưng của xứ tuyết vận hành trọn vẹn, từ trượt tuyết, trượt máng, bóng tuyết, trượt băng đến leo núi tuyết trong nhà.

Người dân và du khách sẽ không cần phải bay tới Bắc Âu, Cáp Nhĩ Tân hay Thuỵ Sỹ, bởi một “Winter Wonderland” độc đáo và hấp dẫn bậc nhất khu vực sắp xuất hiện ngay tại Cần Giờ.

VinWonders Green Paradise hội tụ tinh hoa văn hóa, lễ hội của khắp năm châu, được tái hiện qua các trò chơi và công nghệ giải trí hiện đại hàng đầu thế giới, cùng chuỗi trải nghiệm tương tác, ẩm thực, mua sắm, vui chơi lễ hội đặc sắc chưa từng có.

Tại đây, mỗi ngày là một carnival mới. Từ sắc màu rực rỡ của Nam Mỹ, nhịp trống hoang dã châu Phi, sự lãng mạn của Valentine đến không khí huyền bí của Halloween và tinh hoa văn hóa Việt Nam, tất cả hòa vào nhau như một bản giao hưởng toàn cầu.

Điều đáng nói, VinWonders không chỉ mô phỏng văn hóa mà còn kể câu chuyện của mỗi vùng đất, đưa du khách đắm mình trong những dòng chảy văn hóa của thế giới, đưa Công viên Lễ hội 5 châu trở thành biểu tượng mới của du lịch miền Nam.

VinWonders Cần Giờ còn còn có công viên thế giới nước hybrid trong một quần thể tách biệt rộng 15,5ha, kết hợp giữa công viên nước truyền thống và loạt trò chơi mạo hiểm. Khu công viên nước truyền thống có sông lười, bể tạo sóng, tháp trượt xoắn, khu leo trèo nước và cụm nhà nước thiết kế châu Âu Prosilde.

Toàn bộ quần thể 122ha được vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo. Mỗi hạng mục đều được thiết kế theo chuẩn sinh thái, tiết giảm tiêu thụ năng lượng, vận hành không rác thải nhựa, tạo nên một chỉnh thể bền vững đúng nghĩa.

Sở hữu bộ sưu tập những kỷ lục “siêu nhất”, VinWonders Cần Giờ không chỉ thiết lập chuẩn mực mới cho ngành giải trí, mà còn định hình nhịp sống của một siêu đô thị du lịch - thương mại-nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế.