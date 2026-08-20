Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây đại đô thị biển ESG hàng đầu thế giới: Vận hành bằng năng lượng tái tạo, toàn bộ phương tiện chạy trong dự án đều được điện hóa

Khởi công từ tháng 4/2025, khu đô thị du lịch lấn biển Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ được quy hoạch trên diện tích khoảng 2.870 ha, định hướng phát triển thành đô thị biển theo các tiêu chuẩn ESG hàng đầu thế giới.

Điểm đáng chú ý của dự án là định hướng vận hành dựa trên nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn. Theo quy hoạch, điện gió ngoài khơi sẽ là nguồn cung chính, kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng và các giải pháp năng lượng sạch nhằm bảo đảm nguồn điện ổn định cho toàn khu đô thị.

Các tua-bin gió dự kiến được bố trí ngoài khơi, cách bờ khoảng 3-14 km, vừa tối ưu khả năng khai thác nguồn gió, vừa hạn chế tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái biển. Tổng mức đầu tư dự kiến cho hệ thống điện gió hơn 26.500 tỷ đồng, với công suất gần 600 MW, đủ đáp ứng nhu cầu điện của toàn khu đô thị.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, Vinhomes Green Paradise sẽ trở thành một trong số ít đô thị tại châu Á hướng tới vận hành bằng nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Bên cạnh điện gió, dự án còn được quy hoạch tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng nhằm duy trì nguồn điện ổn định 24/7 và giảm sự phụ thuộc vào lưới điện quốc gia. Mô hình này hướng tới xây dựng một “đô thị tự cung cấp năng lượng”, phù hợp với xu hướng phát triển đang được nhiều đô thị tiên tiến trên thế giới theo đuổi.

Theo thiết kế, Vinhomes Green Paradise phát triển theo mô hình “đô thị tái sinh”, trong đó các hệ thống nước, năng lượng và vật liệu được tổ chức theo hướng tuần hoàn, qua đó giảm chất thải và phát thải carbon.

Cùng với đó, các công nghệ đô thị thông minh như trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) được định hướng tích hợp vào hệ thống quản lý hạ tầng, hỗ trợ tối ưu tiêu thụ năng lượng, điều phối giao thông và vận hành các tiện ích đô thị.

Giao thông xanh cũng được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược giảm phát thải của dự án. Theo quy hoạch, các phương tiện hoạt động trong khu đô thị, từ xe buýt, taxi, xe đạp điện đến phương tiện công vụ như xe cứu thương, xe tuần tra, đều được định hướng điện hóa.

Đáng chú ý, dự án còn quy hoạch các tuyến cano điện phục vụ nhu cầu đi lại và du lịch ven biển. Việc sử dụng phương tiện chạy điện được kỳ vọng góp phần giảm tiếng ồn và hạn chế nguy cơ ô nhiễm dầu so với phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống.

Không gian Cần Giờ cũng đang đứng trước sự thay đổi lớn về hạ tầng kết nối khi nhiều dự án quy mô lớn được thúc đẩy. Trong đó có tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành và mạng lưới metro kết nối với khu vực trung tâm TP.HCM.

Về dài hạn, nếu được triển khai đúng định hướng, mô hình đô thị sử dụng năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Vinhomes Green Paradise có thể trở thành một thử nghiệm đáng chú ý của Việt Nam trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh.

Khi đó, dự án không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ một khu đô thị biển quy mô lớn mà còn hướng tới một mô hình phát triển mới, trong đó tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh năng lượng được đặt trong cùng một chiến lược dài hạn.

Theo ghi nhận của VTC News, sau hơn một năm triển khai, diện mạo khu đô thị đã thay đổi rõ rệt. Từ vùng biển cạn và bãi bồi hoang sơ, khu vực này đang từng bước hình thành một đô thị mới với hệ thống hạ tầng, đường giao thông và những công trình đầu tiên. Các khu vực từng là mặt nước đã được xác lập ranh giới, nâng cao cốt nền và triển khai hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài khơi, các tàu chuyên dụng và sà lan cũng được huy động phục vụ công tác san lấp và xây dựng (Ảnh: VTC News).

Được biết, trong quá trình thi công, Vinhomes Green Paradise áp dụng công nghệ xử lý nền đất ven biển do các chuyên gia hàng đầu Hà Lan tư vấn nhằm đảm bảo độ ổn định và độ bền lâu dài cho các công trình.

Dự án sử dụng công nghệ phun cát kết hợp nguyên tắc cân bằng đào - đắp, trong đó phần lớn vật liệu san lấp được lấy từ các khu vực mặt nước nằm trong phạm vi quy hoạch để bồi đắp nền đất. Giải pháp này giúp hạn chế khai thác vật liệu ngoài khơi, tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường trong quá trình thi công.

Tiến độ tại đại công trường này đang được tính bằng ngày, khi hàng nghìn phương tiện, nhân lực hoạt động ngày đêm. Nhiều tuyến đường nội khu hoàn thiện nền, các khu hồ, bãi biển và hạ tầng kỹ thuật của Vinhomes Green Paradise càng hiện rõ hình hài.

Khi hoàn thành, điểm nhấn nổi bật của dự án là tòa tháp 108 tầng, dự kiến trở thành công trình cao nhất Việt Nam, vượt Landmark 81 (cao 461,2 m). Công trình được bố trí tại mũi Hải Đăng thuộc phân khu C (318 ha), nơi được định hướng phát triển thành trung tâm thương mại, tài chính, dịch vụ và cảng biển của đại đô thị. Vị trí này cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, cách Vũng Tàu khoảng 20 km đường biển và cách cảng Cái Mép - Thị Vải khoảng 12 km, tạo lợi thế về du lịch và logistics.

Theo kế hoạch của Vingroup, tòa tháp được kỳ vọng lọt Top 10 tòa nhà cao nhất thế giới, đưa Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia sở hữu các công trình siêu cao tầng cùng UAE, Trung Quốc, Malaysia và Mỹ.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một công trình siêu cao tầng trên nền đất lấn biển. Tòa tháp được thiết kế để chịu được điều kiện môi trường biển như gió bão, độ ẩm cao và hơi muối, đồng thời tích hợp hệ thống kết cấu chống động đất và chống bão theo tiêu chuẩn quốc tế. Mặt ngoài công trình sử dụng kính phản quang hiện đại, tạo hiệu ứng thay đổi theo ánh sáng tự nhiên, kết hợp hệ thống chiếu sáng LED lập trình nhằm tạo điểm nhấn về đêm.