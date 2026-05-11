Việt Nam sở hữu một công trình giữa biển dài nhất hành tinh, vượt Trung Quốc về tầm nhìn ngoạn mục, do Sun Group làm nên kỳ tích

Cáp treo Hòn Thơm tại Phú Quốc là tuyến cáp treo ba dây vượt biển dài nhất thế giới với tổng chiều dài đạt 7.899,9m. Công trình do Tập đoàn Sun Group đầu tư với tổng mức kinh phí khoảng 5.000 tỷ đồng.﻿

Tuyến cáp treo được thiết kế nối từ ga An Thới, đi qua Hòn Dừa, Hòn Rỏi trước khi tới Hòn Thơm, tạo thành một hành trình xuyên suốt qua quần đảo phía Nam.

Quay trở lại thời điểm năm 2015, khi dự án chính thức được khởi công tại Nam Phú Quốc, ý tưởng xây dựng một tuyến cáp treo gần 8 km vượt biển từng bị đánh giá là táo bạo, thậm chí gây không ít hoài nghi về tính khả thi. Thách thức đặt ra không chỉ nằm ở khoảng cách vượt biển lớn, mà còn đến từ điều kiện thi công phức tạp giữa môi trường biển khắc nghiệt.

Trong quá trình triển khai, dự án phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán kỹ thuật, từ tác động của sức gió, độ ăn mòn do muối biển, cho tới yêu cầu về tải trọng trụ cáp và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Toàn bộ hệ thống sử dụng công nghệ cáp 3 dây Doppelmayr Garaventa – một trong những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới tại thời điểm đó. Theo thông tin từ đơn vị khai thác, công trình gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa tối đa 30 khách, vận hành với tốc độ khoảng 8,5 m/s, cho phép đạt công suất lên tới 3.500 khách mỗi giờ.

Bên cạnh đó, quy mô kỹ thuật của dự án cũng thể hiện qua hệ thống trụ cáp, trong đó một số trụ cao tới 174 m, tương đương một tòa nhà cao hàng chục tầng. Các cabin được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, trang bị hệ thống thông gió và chiếu sáng để đảm bảo trải nghiệm cho du khách.

Về mặt an toàn, hệ thống được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế, với khả năng vận hành ổn định trong điều kiện gió lớn. Tại các nhà ga, đơn vị vận hành bố trí đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như hệ thống phanh kép, thiết bị dừng khẩn cấp và nguồn điện dự phòng, nhằm duy trì hoạt động liên tục ngay cả khi xảy ra sự cố về điện.

Tại thời điểm triển khai, đây là một trong số rất ít công trình tại Việt Nam mang quy mô kỹ thuật tiệm cận “siêu dự án” trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, cả về độ phức tạp lẫn tiêu chuẩn công nghệ áp dụng.

Trước khi tuyến cáp treo đi vào hoạt động, việc di chuyển ra đảo Hòn Thơm chủ yếu phụ thuộc vào tàu hoặc cano, vốn chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện thời tiết, đặc biệt trong mùa biển động. Chính vì vậy, khả năng tiếp cận khu vực này còn nhiều hạn chế.

Sự xuất hiện của tuyến cáp treo đã thay đổi căn bản cách tiếp cận Nam đảo Phú Quốc. Từ ga An Thới, du khách chỉ mất khoảng 15 phút để tới đảo Hòn Thơm . Nhiều du khách quốc tế từng ví hành trình này giống “một chuyến bay thấp trên mặt biển”.

Ngay sau khi khánh thành vào năm 2018, tuyến cáp treo Hòn Thơm đã được Guinness World Records công nhận là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, qua đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Không dừng lại ở vai trò kết nối giao thông, công trình này còn góp phần thay đổi diện mạo khu vực Nam đảo. Nếu trước đây nơi đây chủ yếu được biết đến với các làng chài và bãi biển hoang sơ, thì hiện nay, cùng với sự hình thành của hệ sinh thái vui chơi – nghỉ dưỡng quanh Hòn Thơm, khu vực này đã trở thành một trong những trung tâm du lịch sôi động nhất của đảo Ngọc.

Đầu tháng 3 vừa qua, Tạp chí du lịch Travel + Leisure đã công bố danh sách 11 hệ thống cáp treo có tầm nhìn ngoạn mục nhất châu Á. Việt Nam là quốc gia duy nhất có tới 3 đại diện góp mặt, gồm tuyến Hòn Thơm (Phú Quốc), Bà Nà Hills (Đà Nẵng) và Vinpearl (Nha Trang).

Đáng chú ý, tuyến cáp treo Hòn Thơm – kết nối phường An Thới với đảo Hòn Thơm được xếp ở vị trí số 1, vượt qua nhiều công trình nổi tiếng trong khu vực như tuyến sông băng Dagu (Trung Quốc), Gulmarg Gondola (Ấn Độ), Yeosu Maritime (Hàn Quốc) hay Yokohama Air Cabin (Nhật Bản).

Theo đánh giá của tạp chí Mỹ, điểm nổi bật của tuyến cáp treo này nằm ở khả năng mang đến góc nhìn chi tiết về hệ sinh thái biển ngay từ cabin, nơi du khách có thể quan sát rõ các rạn san hô, làng chài ven biển trong suốt hành trình kéo dài khoảng 15 phút.