Việt Nam sở hữu một “khu rừng băng tuyết” thường xuyên duy trì -5 độ C, bàn ghế đều được làm bằng băng tạo nên không gian chưa từng có

Nằm tại trung tâm đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, công viên Ice Jungle được phát triển trên diện tích hơn 13.000 m2, với tuyến đường trải nghiệm dài hơn 350m với tổng mức đầu tư hơn 5 triệu USD.

Ý tưởng chủ đề của công viên xuất phát từ câu chuyện “tảng băng trôi từ Nam Cực trôi dạt đến Phú Quốc”, dẫn dắt người xem đồng hành cùng nhân vật chính là chú gấu Mùa Đông và những người bạn như chim cánh cụt, hải cẩu, chồn và bò Yak. Hành trình khám phá băng tuyết, ánh sáng và tình bạn được tái hiện sinh động qua từng khu trải nghiệm.

Ice Jungle ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại: 3D mapping, hologram, cảm biến chuyển động và hệ thống ánh sáng LED tương tác. Nhờ đó, mỗi bước chân của du khách trong công viên đều được đồng bộ với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, hình ảnh – tạo nên trải nghiệm đa giác quan sống động và huyền ảo.

Du khách sẽ lần lượt đi qua 9 phân cảnh chính, bao gồm: Rừng băng lạnh giá; làng Bắc Âu phủ tuyết; lâu đài Casita băng giá; đường hầm ánh sáng; hồ ánh sáng tương tác; khu vực tuyết rơi và trượt tuyết; không gian tượng băng nghệ thuật; nhà hàng băng giá; sân khấu biểu diễn nghệ thuật ánh sáng.

Mỗi phân cảnh được thiết kế độc lập về màu sắc, chủ đề và hiệu ứng trình chiếu – khiến du khách luôn có cảm giác mới lạ ở từng bước chân.

Một trong những trải nghiệm độc đáo nhất tại Ice Jungle là nhà hàng băng giá – nơi bạn có thể thưởng thức đồ uống hoặc ăn nhẹ trong không gian từ bàn ghế đến ly tách đều được làm bằng băng.

Bên cạnh đó, khi màn đêm buông xuống, sân khấu trung tâm sẽ diễn ra các buổi biểu diễn ánh sáng LED, trình diễn múa băng và trình chiếu tương tác với hình ảnh động 3D, đưa khán giả bước vào một thế giới thần thoại băng giá. Đây là điểm nhấn giúp Ice Jungle khác biệt so với các khu vui chơi khác tại Phú Quốc.

Công viên Ice Jungle Phú Quốc mang đến trải nghiệm có một không hai tại đảo ngọc. Không cần đi đâu xa, ngay tại Việt Nam bạn cũng có thể bước vào thế giới băng tuyết lung linh, vui chơi trong cái lạnh -5 độ C.