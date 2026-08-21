Việt Nam sở hữu công trình vượt biển dài gần 8km lập kỷ lục Guinness ngay ngày khai trương, do Sun Group làm nên kỳ tích ở nơi được mệnh danh Đảo ngọc

Tuyến cáp treo Hòn Thơm (Ảnh: Sun Group).

Tuyến cáp treo Hòn Thơm do Sun Group đầu tư với tổng vốn khoảng 5.000 tỷ đồng, có chiều dài gần 8km, nối phường An Thới cũ qua Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới đảo Hòn Thơm. Công trình được khởi công năm 2015 và đưa vào khai thác đầu năm 2018 sau gần 28 tháng thi công.

Sau khi đi vào hoạt động, thời gian di chuyển ra đảo Hòn Thơm được rút xuống khoảng 15 phút, thay vì gần 30 phút bằng tàu cao tốc như trước. Đáng chú ý, ngay trong ngày khai trương tuyến cáp treo này đã được Guinness thế giới chứng nhận là Cáp treo 3 dây dài nhất thế giới.

Tuyến cáp treo Hòn Thơm được đầu tư theo công nghệ cáp treo ba dây (tri-cable) hiện đại. Công trình gồm 6 trụ cáp chính, trong đó trụ T4 cao tới 174m, nằm trong nhóm những trụ cáp treo cao nhất Việt Nam. Để bảo đảm an toàn và khả năng vận hành trong điều kiện biển đảo, toàn bộ hệ thống trụ được xây dựng trên nền móng bê tông cốt thép gia cố sâu.

Hệ thống khai thác với 69 cabin tiêu chuẩn, mỗi cabin chở tối đa 30 hành khách. Cáp treo vận hành ở tốc độ tối đa 8,5m/s, đạt công suất khoảng 3.500 khách mỗi giờ. Các cabin được sản xuất theo tiêu chuẩn châu Âu, trang bị hệ thống thông gió và chiếu sáng nhằm mang đến trải nghiệm thoải mái cho du khách trong suốt hành trình.

Tuyến cáp treo Hòn Thơm (Ảnh: Sun Group).

Không chỉ giữ vai trò kết nối đảo Hòn Thơm với phường An Thới cũ, tuyến cáp treo còn trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của Nam Phú Quốc. Du khách có thể quan sát toàn cảnh quần đảo An Thới với mặt nước trong xanh, các đảo nhỏ, rừng nguyên sinh và làng chài ven biển. Điểm đầu tuyến là ga Ánh Dương tại Sunset Town (Thị trấn Hoàng Hôn), công trình được thiết kế theo phong cách đấu trường La Mã cổ đại, trở thành một trong những điểm tham quan, chụp ảnh nổi bật tại khu vực Nam đảo.

Điểm cuối của tuyến cáp treo là Hòn Thơm, nơi hình thành quần thể vui chơi, nghỉ dưỡng Sun World Hon Thom với các hạng mục như công viên nước Aquatopia, khu trò chơi Làng Exotica và các tour khám phá biển đảo. Trong khi đó, khu vực Sunset Town dưới chân ga cáp treo phát triển hệ thống dịch vụ, giải trí với Cầu Hôn, chợ đêm Vui Phết, show diễn Kiss of the Sea cùng nhiều công trình mang phong cách Địa Trung Hải.

Sự đầu tư mạnh về hạ tầng và sản phẩm du lịch đã góp phần thúc đẩy lượng khách đến Phú Quốc tăng trưởng ấn tượng. Theo Sở Du lịch An Giang, trong 5 tháng đầu năm 2026, đảo Ngọc đón khoảng 4,77 triệu lượt khách, tăng 34,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 56,1% kế hoạch cả năm.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,17 triệu lượt, tăng 51%, chiếm phần lớn lượng khách quốc tế đến toàn tỉnh. Doanh thu du lịch của Phú Quốc đạt 26.961 tỷ đồng, tăng 50,4%, tương đương hơn 81% tổng doanh thu du lịch của tỉnh An Giang, tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu tăng trưởng của ngành du lịch địa phương.

Trong giai đoạn tới, dư địa tăng trưởng của Phú Quốc được đánh giá còn rất lớn khi đảo Ngọc được lựa chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Để chuẩn bị cho sự kiện này, hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được đẩy nhanh tiến độ, nổi bật là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và xây dựng Tổ hợp APEC với trung tâm hội nghị, khu đa chức năng cùng nhiều công trình hạ tầng đồng bộ.

Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho hạ tầng, du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng, đồng thời nâng cao năng lực đón khách quốc tế. Đây cũng được xem là nền tảng để Phú Quốc từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện tầm cỡ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Sun Group, tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure đã công bố kết quả Luxury Awards Asia Pacific 2026. Trong bảng xếp hạng Những hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á - Thái Bình Dương, Phú Quốc vươn lên vị trí thứ hai, tăng một bậc so với năm 2025 và vượt qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng như Bali (Indonesia), Palawan (Philippines), Langkawi (Malaysia) hay Sumba (Indonesia).