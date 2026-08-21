Chung cư Hà Nội chạm mốc 123 triệu đồng/m2, giao dịch bất động sản cả nước đồng loạt giảm mạnh

Thanh khoản sụt giảm mạnh

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản trong quý II/2026 tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi, nguồn cung và giao dịch có chuyển biến tích cực, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư từng bước được cải thiện. Nhìn chung, thị trường bất động sản quý II/2026 cơ bản ổn định.

Tuy nhiên, quá trình phục hồi vẫn chưa đồng đều giữa các phân khúc và khu vực. Nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp còn hạn chế; một số dự án vẫn chậm được tháo gỡ về pháp lý, trong khi chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận vốn vẫn là những khó khăn đối với doanh nghiệp. Theo khảo sát của một số tổ chức nghiên cứu thị trường, vào cuối quý II/2026, thanh khoản thị trường tiếp tục xu hướng giảm, tỷ lệ hấp thụ thấp, gây áp lực lên dòng tiền và tồn kho của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn và phát triển cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường nhằm bảo đảm thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương, trong quý II/2026 trên địa bàn cả nước có khoảng trên 100.005 giao dịch bất động sản thành công. Đáng chú ý, con số này chỉ bằng 71,5% so với quý I/2026 và bằng 63,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ có 26.567 giao dịch thành công, bằng 86,1% so với quý I/2026 và bằng 77,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng giao dịch đất nền có 73.438 giao dịch thành công, bằng 67,4% so với quý I/2026 và bằng 59,9% so với cùng kỳ.

Giá chung cư thứ cấp hạ nhiệt trên diện rộng

Trong quý II/2026, giá bán căn hộ chung cư tại thị trường thứ cấp trên toàn quốc ghi nhận xu hướng giảm so với quý I/2026. Về mặt bằng giá bình quân, tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư khoảng 123 triệu đồng/m2; tại TP.HCM khoảng 108 triệu đồng/m2; tại Hưng Yên khoảng 69 triệu đồng/m2.

Cụ thể, tại TP Hà Nội Hateco Laroma giá khoảng 133-140 triệu đồng/m2; Bamboo Airways Tower giá khoảng 97-103 triệu đồng/m2; Sông Hồng Park View giá khoảng 98-105 triệu đồng/m2; Sunshine Garden giá khoảng 80-87 triệu đồng/m2. Tại TPHCM Masteri Thảo Điền giá khoảng 114-120 triệu đồng/m2; Cantavil An Phú giá khoảng 80-89 triệu đồng/m2; An Gia Skyline giá khoảng 64-72 triệu đồng/m2.

Tại tỉnh Hưng Yên dự án Sky Oasis Ecopark giá khoảng 55–70 triệu đồng/m2; Sol Forest Ecopark khoảng 65–85 triệu đồng/m2; Swan Lake Onsen Ecopark khoảng 70–95 triệu đồng/m2. Tại TP Đà Nẵng: Dự án FPT Plaza 3 giá khoảng 52–56 triệu đồng/m2; Mia Center Point khoảng 48–53 triệu đồng/m2; The Filmore Da Nang khoảng 95–120 triệu đồng/m2; Hiyori Garden Tower khoảng 55–70 triệu đồng/m2.

Đối với biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án, giá giao dịch trong Quý II/2026 tại nhiều địa phương có xu hướng giảm so với quý I/2026. Đáng chú ý, một số khu vực ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm do thanh khoản chậm.

Tại TP Hà Nội The Zei có mức giá khoảng 375-380 triệu đồng/m2; Imperial Plaza khoảng 328-337 triệu đồng/m2; Sunshine Riverside khoảng 390-440 triệu đồng/m2; Louis City khoảng 285-292 triệu đồng/m2; Jade Lake Residence khoảng 295-302 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM dự án Lakeview City (Thủ Đức) có giá khoảng 220–250 triệu đồng/m2; Saigon Mystery Villas khoảng 312-320 triệu đồng/m2; Thủ Thiêm Villa khoảng 215-225 triệu đồng/m2; The Global City khoảng 360-371 triệu đồng/m2; Sol Villas khoảng 120–130 triệu đồng/m2; Ixora Hồ Tràm khoảng 103-115 triệu đồng/m2; The Light City khoảng 51-60 triệu đồng/m2.