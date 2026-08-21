Bỏ thủ tục 'công chứng' trong luật không làm mất quyền, nghĩa vụ hợp pháp trong giao dịch đất đai

Sáng 21/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu thấu đáo các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Bộ trưởng NN&MT Trịnh Việt Hùng. (Ảnh: Như Ý)

Cụ thể, theo ông Trịnh Việt Hùng, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến các vấn đề: về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về tài chính đất đai và giá đất; về quyền và nghĩa vụ sử dụng đất, chế độ sử dụng đất; về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước về đất đai; về tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Các đại biểu cũng có kiến nghị sửa đổi căn cơ, toàn diện Luật Đất đai và các luật có liên quan, không để xảy ra tình trạng luật này thông mà các luật khác lại nghẽn.

Bộ trưởng NN&MT nêu rõ, ngay từ khi xây dựng chính sách về đất đai, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ NN&MT cùng các bộ, ngành có liên quan rà soát các luật liên quan phải sửa đổi nhằm đồng bộ, thống nhất với Luật Đất đai. “Dự kiến sau khi Luật Đất đai được thông qua, sẽ có khoảng trên 15 luật được bổ sung, sửa đổi để đồng bộ với Luật Đất đai”, ông Hùng nói.

Về vấn đề công chứng trong quá trình giao dịch đất đai, theo ông Trịnh Việt Hùng, có đại biểu nêu ý kiến không nhất thiết phải công chứng, cũng có đại biểu nói là phải công chứng.

“Vấn đề này, báo cáo với Quốc hội là công chứng chỉ là một thủ tục hành chính thôi, không nhất thiết phải đưa vào trong luật. Trong dự thảo nghị định chúng tôi đã dự thảo quy định rồi. Đại biểu Quốc hội yên tâm là không mất đi quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người dân trong quá trình giao dịch về đất đai”, ông Trịnh Việt Hùng khẳng định.

Theo Bộ trưởng Hùng, bằng hình thức này hoặc hình thức khác, Nhà nước vẫn phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất nói riêng và các quyền tài sản khi được giao dịch trong quá trình giao dịch dân sự.

Ông Trịnh Việt Hùng cho biết, trong dự thảo nghị định sẽ có quy định để đảm bảo đồng bộ; đồng thời, có thể bàn tiếp về quy định để làm sao giữa Luật Đất đai và Luật Công chứng có sự hài hòa, thống nhất, hợp lý và khoa học nhất.

Bộ trưởng NN&MT cho biết, đối với những ý kiến đóng góp trực tiếp vào các nội dung, các điều khoản của dự thảo Luật Đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, tài chính đất đai... cùng một số ý kiến nêu các vấn đề thực tiễn đặt ra cần được tiếp tục tháo gỡ, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai.