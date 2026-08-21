Dự kiến điều chỉnh 2 ô đất xây nhà ở xã hội Thiên Lộc lên 30 tầng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Theo quy hoạch được UBND huyện Đông Anh (cũ) phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 12464/QĐ-UBND ngày 12-10-2022, hai ô đất CT1 và CT2 có chức năng nhà ở xã hội, tổng diện tích 6.480m². Trong đó, CT1 rộng 2.397m², CT2 rộng 4.083m²; tầng cao tối đa 9 tầng, mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất 3,6 lần.

Ngày 21-11-2025, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5751/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Thiên Lộc tại hai ô đất CT1 và CT2 cho Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9.

Phối cảnh dự án. Ảnh: PV

Theo đề xuất của chủ đầu tư, đồ án sẽ được điều chỉnh nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội. Cụ thể: Điều chỉnh tầng cao công trình tại các ô đất CT1, CT2 lên 30 tầng; điều chỉnh Hệ số sử dụng đất từ 3,6 lần thành 12 lần; điều chỉnh quy mô dân số từ 778 người thành 2.125 người (tăng 1347 người.

Việc tăng tầng cao kéo theo điều chỉnh quy mô dân số và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư đề xuất tăng thêm 2 tầng hầm khu nhà ở xã hội và 3 tầng hầm khu nhà ở thương mại để đáp ứng nhu cầu đỗ xe. Các chỉ tiêu về cây xanh, giao thông, mật độ xây dựng vẫn bảo đảm theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng Kinh tế xã Thiên Lộc Nguyễn Mậu Thịnh nhấn mạnh, đây là dự án rất quan trọng, đáp ứng nhu cầu cao về nhà ở cho người có thu nhập thấp; đồng thời đề nghị chủ đầu tư tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp, rà soát kỹ các chỉ số quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật sau điều chỉnh để đảm bảo khả năng đáp ứng tốt nhất; phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành các thủ tục để đến tháng 1-2027 có thể triển khai thi công.