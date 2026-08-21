Hodeco bị nhắc nhở vì chậm báo cáo thông tin tài liệu ĐHĐCĐ

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC, sàn HoSE) về việc chậm báo cáo đồng thời đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Theo đó, ngày 19/8/2026, HoSE đã nhận và công bố công văn số 550/CV-PTN ngày 19/8/2026 của Hodeco về việc bổ sung đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Sau đó, ngày 20/8/2026, HoSE nhận được công văn số 556/CV-PTN ngày 20/8/2026 của Hodeco giải trình liên quan đến công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Phối cảnh dự án Hodeco Seavillage do Hodeco làm chủ đầu tư. Ảnh: HDC

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “3. Các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố, bao gồm đầy đủ các thông tin theo quy định.”, Hodeco đã chậm báo cáo đồng thời đến HoSE khi thực hiện công bố thông tin đường link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Do đó, HoSE nhắc nhở Hodeco nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo thông tin công bố theo đúng quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trong một diễn biến khác, mới đây ông Đoàn Hữu Hà Vinh- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Hodeco đã mua vào 300.000 cổ phiếu HDC như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 31/7/2026 đến ngày 11/8/2026.

Sau giao dịch, Phó Chủ tịch HĐQT của Hodeco đã tăng sở hữu từ hơn 4 triệu cổ phiếu lên mức hơn 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,76% lên 1,89% vốn.

Cùng chiều diễn biến, ông Lê Viết Liên- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Hodeco cũng đã đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HDC trong khoảng thời gian từ ngày 30/7/2026 đến ngày 28/8/2026.

Nếu giao dịch thành công, Tổng Giám đốc của Hodeco sẽ tăng sở hữu từ hơn 8,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,67%) lên hơn 8,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,8%).