Việt Nam sở hữu một mặt hàng được mệnh danh ‘mỏ vàng vùi dưới lòng đất’: Thu về hơn 40 triệu USD kể từ đầu năm, 110 doanh nghiệp đang tham gia ‘đào vàng’

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 16.084 tấn gừng, nghệ và gia vị khác, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 42,8 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu giảm 17,5%, tuy nhiên kim ngạch tăng 12,8%.

Hiện có khoảng 110 doanh nghiệp trong nước tham gia xuất khẩu mặt hàng này. Một số đơn vị dẫn đầu là Synthiet Việt Nam, Expo Commodities và Phúc Lợi.

Gừng đang được nhiều địa phương lựa chọn trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững. Là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh, không đòi hỏi nhiều phân bón hóa học và có thể canh tác luân canh, gừng phù hợp với điều kiện của nhiều vùng trung du, miền núi. Ngoài hiệu quả kinh tế, cây gừng còn góp phần cải tạo đất, chống xói mòn và hỗ trợ tăng độ phủ xanh.

Gừng cũng là loại cây chịu hạn tốt, sinh trưởng được trên nhiều loại đất khác nhau. Phụ phẩm sau chế biến như xơ và bã gừng còn có thể tận dụng làm phân bón, thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu cho ngành dược.

Trước xu hướng tiêu dùng tăng tại nhiều quốc gia châu Á và châu Âu, việc tổ chức vùng nguyên liệu gắn với hợp tác xã và doanh nghiệp đang giúp nông dân ổn định đầu ra, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Theo đánh giá từ các chuyên gia, phát triển cây gừng không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, mà còn là một phần trong định hướng xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với nghệ, dù phổ biến tại Việt Nam nhưng đây lại là một loại củ gia vị hiếm có khó tìm trên thế giới, chỉ có tại một số quốc gia nhiệt đới như Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Myanmar và Nilgeria. Việt Nam là một trong những quốc gia có diện tích trồng nghệ lớn nhất thế giới, với hơn 50.000 ha (tính đến năm 2021), chủ yếu ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông...tinh bột nghệ là mặt hàng được nhiều quốc gia săn đón nhất.

Tinh bột nghệ của Việt Nam được đánh giá có màu sắc đẹp, mùi thơm dễ chịu, giữ nguyên được hàm lượng curcumin trong nghệ, là hoạt chất có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp; chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ gan, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện trí nhớ và làm trắng da. Lợi thế của Việt Nam đối với các sản phẩm gia vị là chi phí sản xuất và lao động thấp hơn so với các nước tiên tiến…Hơn nữa diện tích trồng lớn, tối ưu được chi phí sản xuất do vậy giá thành tinh bột nghệ của Việt Nam có sự cạnh tranh cao so với các đơn vị khác trên quốc tế. Tinh bột nghệ của Việt Nam có giá dao động từ 2.000 - 2.500 USD/tấn, trong khi giá xuất khẩu tinh bột nghệ của Ấn Độ là 3.000 - 3.500 USD/tấn.

Theo thống kê, hiện nay nước ta đứng thứ 3 thế giới về cung cấp và chế biến gia vị sau Ấn Độ và Trung Quốc, toàn ngành gia vị Việt Nam có 14 nhà máy có trình độ công nghệ chế biến sâu. Trước đó Việt Nam đã xuất khẩu được 29.544 tấn gừng, nghệ và gia vị khác trong năm 2024 với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 59,5 triệu USD. So với năm 2023, lượng xuất khẩu giảm 15,5% tuy nhiên kim ngạch tăng mạnh 20,7%.



