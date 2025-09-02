Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam tặng Cuba “món quà” gần 400 tỷ đồng: Chủ tịch Cuba bày tỏ xúc động!

02-09-2025 - 11:25 AM | Tài chính quốc tế

Món quà này được trao tặng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez.

Việt Nam tặng Cuba “món quà” gần 400 tỷ đồng: Chủ tịch Cuba bày tỏ xúc động!

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez chứng kiến lễ trao tặng lần 1 nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN

Mới đây, ngày 1/9, trong cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo về kết quả bước đầu chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam. Kết quả vượt mong đợi này là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Sau đó, hai lãnh đạo chứng kiến lễ trao tặng lần 1 nhân dân Cuba, với số tiền 385 tỷ đồng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez bày tỏ xúc động khi được sống trong tình cảm thắm thiết của người dân Việt Nam trong chuyến thăm cũng như sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam trong đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vừa qua.

Đồng thời, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba khẳng định những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay.

Cuba sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam

Việt Nam tặng Cuba “món quà” gần 400 tỷ đồng: Chủ tịch Cuba bày tỏ xúc động!- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez trong cuộc gặp ngày 1/9. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội đàm, hai lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, bao gồm nông nghiệp, năng lượng mặt trời và công nghệ sinh học - dược phẩm.

Lãnh đạo Cuba khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba, nhằm tạo đột phá trong hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo và phát triển nông nghiệp theo mô hình mới để hỗ trợ Cuba gia tăng sản xuất lương thực, thực phẩm tại chỗ, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, yếu tố then chốt nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Cuba trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước thành lập các liên doanh sản xuất dược phẩm, chuyển giao công nghệ sinh phẩm và hóa dược từ Cuba. Đồng thời thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển về sinh phẩm và dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam nhằm cung cấp các sản phẩm y tế an toàn, hiệu quả.

Việt Nam tặng Cuba “món quà” gần 400 tỷ đồng: Chủ tịch Cuba bày tỏ xúc động!- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, hai lãnh đạo đồng ý tiếp tục tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và cùng quan tâm, bao gồm quốc phòng, an ninh, tư pháp, khoa học - công nghệ, xây dựng, văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, cũng như nâng cao uy tín và vị thế của mỗi quốc gia...

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025). Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và đồng bào trong, ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ, góp phần lan tỏa giá trị nhân đạo và nghĩa tình quốc tế cao đẹp.

Thông tin tiếp nhận ủng hộ của Chương trình:

– Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM

– Số tài khoản: 2022

– Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)

– Nội dung chuyển khoản: CUBA

Theo Minh Hằng

Doanh nghiệp tiếp thị

Từ Khóa:
cuba, việt nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ, Nhật, châu Âu liên tục thất bại, Trung Quốc làm trong 'phút mốt': Ra mắt 'quái vật' cao bằng toà nhà 60 tầng, chịu được sức gió 200 km/h, cung cấp điện cho 55.000 nhà

Mỹ, Nhật, châu Âu liên tục thất bại, Trung Quốc làm trong 'phút mốt': Ra mắt 'quái vật' cao bằng toà nhà 60 tầng, chịu được sức gió 200 km/h, cung cấp điện cho 55.000 nhà Nổi bật

Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào?

Sắp thực hiện đợt hạ lãi suất đầu tiên trong năm 2025, Fed đang đối diện với những thách thức chưa từng có: Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ quyền lực nhất thế giới lung lay thế nào? Nổi bật

Các nhà sinh vật học gọi smartphone là loài ký sinh mới. Thế còn AI thì sao?

Các nhà sinh vật học gọi smartphone là loài ký sinh mới. Thế còn AI thì sao?

10:12 , 02/09/2025
EU đối mặt bài toán khó về lao động

EU đối mặt bài toán khó về lao động

09:35 , 02/09/2025
Một lò phản ứng cần 700 bằng sáng chế, 6.000 DN nội địa làm linh kiện: Nước nào đủ sức làm điều này?

Một lò phản ứng cần 700 bằng sáng chế, 6.000 DN nội địa làm linh kiện: Nước nào đủ sức làm điều này?

08:59 , 02/09/2025
Giá đồng bitcoin tăng vọt thổi bùng làn sóng du lịch xa xỉ

Giá đồng bitcoin tăng vọt thổi bùng làn sóng du lịch xa xỉ

08:20 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên