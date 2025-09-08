Việt Nam tổ chức sự kiện được ví như “chiếc cầu vàng” mở ra cánh cửa tiến vào châu Á với doanh nghiệp châu Âu: Bùng nổ làn sóng đăng ký

Hàng loạt đăng ký từ doanh nghiệp châu Âu liên tục đổ về đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện logistics lớn nhất thế giới, cũng thể hiện Việt Nam đang vươn lên thành một tâm điểm hợp tác thương mại toàn cầu, hội tụ nhiều yếu tố "thiên thời, địa lợi": chính sách ưu đãi cởi mở, môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi và triển vọng kinh tế đầy tiềm năng.

Báo cáo Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý II/2025 của EuroCham cho thấy, bất chấp bối cảnh toàn cầu nhiều biến động, niềm tin của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vẫn duy trì ổn định với mức 61,1 điểm. Đáng chú ý, có tới 72% lãnh đạo doanh nghiệp sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), ông Bruno Jaspaert, nhấn mạnh: “Các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vẫn giữ vững niềm tin vào môi trường đầu tư nơi đây. Xu hướng này chứng tỏ sự kiên định với triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam”. Đó không chỉ là sự lạc quan, mà còn là niềm tin đã được kiểm chứng qua nhiều năm thích ứng với biến động toàn cầu.

Trong Sách Trắng 2025 (Whitebook 2025) của EuroCham, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh những ưu tiên chiến lược để nâng cao sức hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của ngành logistics: phát triển hạ tầng cảng biển, hiện đại hóa thủ tục hải quan, tinh giản thủ tục hành chính và nâng cao minh bạch pháp lý. Các đề xuất này phản ánh nhu cầu cấp thiết nhằm giảm chi phí, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, bền vững.

Tin vui cho các doanh nghiệp châu Âu, là mới đây Chính phủ Việt Nam cũng tạo cú hích lớn về chính sách thị thực. Nghị quyết 229 mới ban hành đã bổ sung thêm 12 quốc gia châu Âu vào danh sách miễn visa, nâng tổng số nước được hưởng chính sách này lên 22. Công dân các nước được phép lưu trú tối đa 45 ngày - một “tấm thẻ thông hành vàng” để doanh nghiệp không chỉ tham dự FWC 2025, mà còn khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn.

FIATA World Congress 2025, diễn ra từ ngày 6 đến 10/10 được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc, tạo ra động lực bứt phá ngành logistics toàn cầu.

Để hỗ trợ đại biểu tham dự sự kiện, Turkish Airlines - hãng hàng không chính thức của sự kiện đã tung ra ưu đãi giảm 15% giá vé dành cho toàn bộ khách tham dự. Với mạng lưới bay phủ khắp châu Âu, việc đến Hà Nội nay chỉ còn là một cú nhấp chuột trên website turkishairlines.com với mã sự kiện “118TKM25”. Đây không chỉ là cách tiết kiệm chi phí, mà còn mang lại sự khởi đầu thuận lợi cho mọi hành trình hợp tác.

FWC 2025 sẽ là đại hội quốc tế quan trọng, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp logistics hàng đầu thế giới hội tụ, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng và thảo luận trực tiếp về những thách thức còn tồn tại. Sự kiện không chỉ giúp cộng đồng logistics toàn cầu lắng nghe tiếng nói từ Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam cùng kiến tạo giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời thúc đẩy hợp tác chiến lược dài hạn trong ngành.

Ở một góc nhìn rộng hơn, FWC 2025 diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục đối mặt với thách thức: căng thẳng thương mại leo thang, biến động địa chính trị phức tạp, rủi ro đứt gãy vận tải. Trong bức tranh ấy, Việt Nam nổi lên như một mắt xích mới, một điểm trung chuyển đầy tiềm năng của Đông Nam Á. Hà Nội - nơi đăng cai sự kiện sẽ trở thành tâm điểm toàn cầu, nơi các nhà lãnh đạo, chuyên gia logistics và nhà hoạch định chính sách từ hơn 150 quốc gia gặp gỡ, thảo luận và kiến tạo giải pháp.

Sự gia tăng mạnh mẽ số lượng đăng ký từ châu Âu cho thấy các doanh nghiệp không chỉ quan tâm, mà còn sẵn sàng biến tầm nhìn thành hành động. Với chính sách thị thực cởi mở, ưu đãi hàng không thuận tiện và tiềm năng kinh tế rộng mở, Việt Nam đang mang đến một điểm hẹn chưa từng có.

FWC 2025 sẽ là nơi hội tụ tầm nhìn và sức sáng tạo của cộng đồng logistics toàn cầu, từ châu Âu đến châu Á và các khu vực khác. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo và chuyên gia cùng định hình những xu hướng mới, khám phá giải pháp đột phá và mở ra cơ hội hợp tác quốc tế. Sự kiện còn mở ra không gian hợp tác chiến lược, kết nối các thị trường và thúc đẩy đổi mới trong toàn ngành. Tại Hà Nội, FWC 2025 hứa hẹn trở thành bước ngoặt quan trọng, nơi mọi ý tưởng và hợp tác đều có thể kiến tạo giá trị toàn cầu.