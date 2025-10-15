Việt Nam trước cơ hội trở thành trung tâm đào tạo Y khoa quốc tế

Cơ hội vàng cho giáo dục Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu đào tạo nhân lực y khoa trên thế giới ngày càng tăng cao, Việt Nam đang nhanh chóng khẳng định vị thế mới với nhiều lợi thế vượt trội: môi trường an toàn, văn hóa tương đồng và chất lượng giáo dục được quốc tế công nhận.

Nền y tế Việt Nam những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, cùng với hệ thống bệnh viện thực hành đa dạng, hiện đại và đội ngũ giảng viên, chuyên gia y tế chất lượng cao. Đây chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam tiến tới trở thành trung tâm đào tạo y khoa quốc tế trong khu vực.

"Việt Nam có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đào tạo Y khoa quốc tế. Chúng ta có nền tảng khoa học, hệ thống bệnh viện thực hành phong phú và đội ngũ giảng viên chất lượng cao," PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT) nhận định.

Đại học Đại Nam tiên phong mô hình Y khoa quốc tế

Năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Đại Nam (DNU) mở chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa quốc tế, thu hút hơn 500 hồ sơ từ Ấn Độ và tuyển chọn 208 thí sinh đủ điều kiện nhập học.

DNU chính thức khai giảng chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa quốc tế hệ chính quy.

Ngày 10/10, trường long trọng tổ chức Lễ khai giảng chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa quốc tế hệ chính quy, với sự tham dự của đại diện Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán, các bệnh viện đối tác, cùng 208 sinh viên quốc tế và 100 phụ huynh Ấn Độ trở thành trường đại học đầu tiên ở miền Bắc đào tạo chương trình Bác sĩ y khoa quốc tế.

Được biết, chương trình đào tạo Bác sĩ y khoa quốc tế của DNU kéo dài 6 năm, giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, bao gồm 2 năm lý thuyết cơ bản và 4 năm thực hành lâm sàng tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội.

Đội ngũ giảng viên là các giáo sư, bác sĩ đầu ngành từ Việt Nam và Ấn Độ, giúp sinh viên nắm vững chuyên môn và thích ứng môi trường đa văn hóa.

Chương trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế, kết hợp đào tạo trên giảng đường, thực hành tại trung tâm tiền lâm sàng tại trường, và trải nghiệm học tập trên hệ thống mô phỏng hiện đại.

Đặc biệt, sinh viên được tham gia Global Digital Passport - "hộ chiếu học tập số" ghi nhận năng lực, kỹ năng và lộ trình nghề nghiệp, giúp sinh viên có thể theo đuổi sự nghiệp y khoa tại Ấn Độ hoặc chuyển tiếp sang các quốc gia như Anh, Mỹ, Úc, châu Âu…

Trường đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất: ký túc xá 15 tầng, Trung tâm tiền lâm sàng, xây dựng Phòng khám đa khoa trong khuôn viên - mô hình "học đi đôi với hành" ngay từ năm đầu.

Ông Lê Đắc Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đại Nam chào đón, gửi gắm thông điệp tới các sinh viên quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Triệu Thế Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội nhấn mạnh:"Việc 208 sinh viên Ấn Độ chọn Việt Nam, chọn Đại học Đại Nam để theo học ngành Y khoa thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào chất lượng giáo dục Việt Nam, đồng thời mở ra hướng hợp tác mới trong đào tạo nhân lực y tế quốc tế."

"Đại học Đại Nam đặt mục tiêu đào tạo bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tư duy toàn cầu, thành thạo tiếng Anh và hiểu biết văn hóa quốc tế," ông Lê Đắc Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng trường chia sẻ.

Chuẩn hóa – xu hướng tất yếu của giáo dục Việt Nam

Việc DNU áp dụng tiêu chuẩn AMGD không chỉ khẳng định vị thế tiên phong mà còn phản ánh xu hướng chuẩn hóa - hội nhập - công nhận quốc tế của giáo dục đại học Việt Nam.

Sinh viên Y khoa quốc tế mục sở thị trung tâm thực hành tiền lâm sàng hiện đại của DNU.

Theo các chuyên gia, chương trình Y khoa quốc tế của DNU có thể trở thành mô hình mẫu trong lộ trình "xuất khẩu giáo dục" - điều mà Singapore, Malaysia, Thái Lan đã thực hiện từ nhiều năm trước.

Bước đi táo bạo trong chiến lược "xuất khẩu giáo dục"

Việc Đại học Đại Nam tiên phong triển khai chương trình Y khoa quốc tế không chỉ mang ý nghĩa riêng cho nhà trường, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho giáo dục Việt Nam.

"Khi các trường đủ năng lực thu hút sinh viên quốc tế, Việt Nam không chỉ xuất khẩu tri thức mà còn lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao vị thế quốc gia," GS. Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam nhận định.

Với 208 sinh viên nhập học, Đại học Đại Nam "lập kỷ lục" là trường có số lượng sinh viên quốc tế theo học đông nhất ngay từ khóa đầu tiên.

Từ một bước đi táo bạo, Đại học Đại Nam đang mở ra hướng đi chiến lược – nơi Việt Nam không chỉ đào tạo bác sĩ cho mình, mà còn đào tạo bác sĩ cho thế giới. Nếu như trước đây sinh viên Việt Nam mơ được du học, thì hôm nay, chính Việt Nam đang trở thành điểm đến du học mơ ước của bạn bè quốc tế.