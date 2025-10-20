Việt Nam vừa đạt một kỷ lục, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới

Trình bày Báo cáo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ 8 kết quả nổi bật trong kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm (2021 – 2025).

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh kinh tế Việt Nam khẳng định đủ sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới.

Theo Thủ tướng GDP của Việt Nam trong năm 2025 dự kiến tăng trên 8%, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 6,3%, cao hơn so với nhiệm kỳ trước (6,2%).

Đáng chú ý, quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD (năm 2020) lên 510 tỷ USD (năm 2025), tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 của nước ta ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng cũng chuyển biến tích cực.

Thủ tướng cho biết thêm, thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần nhiệm kỳ trước và vượt xa mục tiêu 8,3 triệu tỷ đồng.

Đặc biệt, vừa qua, Tổ chức FTSE nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp.

Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng trên 20% so với năm 2020. Quy mô thương mại của nước ta tăng gần gấp đôi trong 5 năm, và dự kiến đạt khoảng 900 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Các tổ chức quốc tế uy tín cũng đánh giá cao kết quả chỉ đạo, điều hành, nâng hạng tín nhiệm và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Cụ thể, IMF đánh giá Việt Nam nằm top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Standard Chartered dự báo Việt Nam thuộc nhóm 5 nước tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, khó khăn

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 20/10. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, bên cạnh những kết quả đạt được là rất cơ bản, nước ta vẫn còn một số hạn chế, khó khăn về áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô còn lớn. Cơ chế và chính sách chưa đủ mạnh để khai thác hiệu quả nguồn lực từ con người, thiên nhiên, văn hóa và để bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các thị trường bất động sản, vàng, trái phiếu còn diễn biến phức tạp. Sản xuất kinh doanh trong một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng chính. Hơn nữa, nhân lực chất lượng cao còn thiếu, đặc biệt là ngành mũi nhọn…

Thủ tướng cho biết, vẫn còn mâu thuẫn, chồng chéo trong một số quy định pháp luật; thủ tục hành chính phải cắt giảm mạnh hơn. Đồng thời, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là việc khó, thực hiện trên quy mô lớn, thời gian ngắn, yêu cầu cao nên có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ…

Thẩm tra về nội dung này, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Quốc cho rằng, GDP của nước ta tăng cao nhưng chất lượng tăng trưởng còn hạn chế, khi nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào gia công và nhập khẩu nguyên liệu, công nghệ.

Hơn nữa, khu vực doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là tư nhân, vẫn chưa tạo được vị thế trong chuỗi giá trị, công nghiệp phụ trợ phát triển chậm, với tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt khoảng 36,6%. Ngoài ra, sự chi phối của khu vực FDI, chiếm tới hơn 75% xuất khẩu và gần 70% nhập khẩu. Điều này cũng đặt ra thách thức với mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ, cũng như khả năng cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao năm sau trong bối cảnh kinh tế nhiều thách thức, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đề nghị Chính phủ điều hành linh hoạt, chủ động, thận trọng trong chính sách tài khóa, tiền tệ, đồng thời tiếp tục khơi thông dòng vốn và quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và mở rộng xuất khẩu bền vững và coi đây là trụ cột quan trọng giảm thiểu rủi ro bên ngoài.

Năm 2026, Việt Nam phấn đấu GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD

Theo Thủ tướng, năm 2026, GDP bình quân đầu người của Việt Nam dự kiến 5.400 - 5.500 USD. Ảnh: VGP

Tại phiên họp, Thủ tướng cho biết, trong năm 2026, Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Trong đó, tăng trưởng GDP của nước ta năm tới phấn đấu từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD. Ngoài ra, lạm phát bình quân tăng khoảng 4,5% và năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8%...

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phát triển kinh tế số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)..., đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các mô hình kinh doanh mới.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, hành lang pháp lý sẽ được hoàn thiện nhằm phát triển đồng bộ các loại thị trường tài chính, chứng khoán, vàng, khoa học công nghệ, lao động, bất động sản. Thủ tướng nhấn mạnh, tất cả thị trường này phải được hình thành trong năm 2026. Đồng thời, thị trường dữ liệu sẽ được thúc đẩy hình thành, cũng như triển khai thí điểm hiệu quả thị trường tài sản mã hóa.

Bên cạnh việc hình thành các thị trường tài sản, Thủ tướng cho biết, trong năm 2026, Chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, trong đó có cơ chế phát triển đặc khu kinh tế tại Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc. Đồng thời, thủ tục hành chính rườm rà, điều kiện kinh doanh không cần thiết cũng được cắt giảm toàn bộ. Thời gian, chi phí tuân thủ hành chính dự kiến giảm một nửa so với 2024.