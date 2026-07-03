Việt Nam vừa thiết lập một kỷ lục chưa từng có về tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng đến dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội, sáng 22/6. Ảnh: VGP

Kỷ lục này là tăng trưởng GDP.

Sáng nay (3/7), tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, GDP của Việt Nam tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%).

Theo Cục Thống kê, đây là mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm cao nhất kể từ những năm 2000 (thời điểm Cục Thống kê bắt đầu công bố số liệu kinh tế - xã hội của Việt Nam). Nhưng so với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% cả năm nay thì mức tăng trưởng nửa đầu năm vẫn chưa đạt yêu cầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng nay, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn những bất ổn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.

Theo Cục Thống kê, trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực nhờ các động lực tăng trưởng được củng cố, sự phục hồi đơn hàng xuất khẩu và hiệu ứng lan tỏa tích cực của đầu tư công.

Kết quả, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm nay tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 40,35% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,23%, đóng góp 33,07%. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,34%, đóng góp 5,14%. Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,72%, đóng góp 0,54%. Ngành khai khoáng tăng 6,67%, đóng góp 1,60%. Ngành xây dựng tăng 9,51%, đóng góp 6,85%.

Ngoài ra, dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch đạt mức tăng trưởng khá nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân sôi động, qua đó đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Theo Cục Thống kê, giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm nay tăng 8,09% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 111.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026. Ảnh minh họa

Theo Cục Thống kê, lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam có gần 111.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 1,3 triệu tỷ đồng và gần 515.300 lao động đăng ký. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2025, số doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 23% và tổng vốn đăng ký tăng 65%, trong khi đó số lao động đăng ký giảm gần 13%.

Cùng với hơn 58.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 169.800 doanh nghiệp, tương ứng tăng 11%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có khoảng 28.300 doanh nghiệp gia nhập/trở lại thị trường.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng ở mức cao. Trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước có khoảng 85.900 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời gần 41.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 21%) và gần 24.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gần 95%. Như vậy, bình quân mỗi tháng có khoảng 25.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.