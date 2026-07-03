Chính thức: Từ tháng 7/2026, 21 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân, người dân cần biết

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 (Luật số 109/2025/QH15) đã quy định 21 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Chính sách này nhằm bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, đầu tư, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường.

Theo Điều 4 của Luật, nhiều khoản thu nhập phát sinh trong các giao dịch giữa các thành viên trong gia đình được miễn thuế. Cụ thể, thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha mẹ với con; ông bà với cháu; anh, chị, em ruột không thuộc diện phải nộp thuế TNCN. Bên cạnh đó, cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở cũng được miễn thuế nếu chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc đất ở tại Việt Nam. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất được Nhà nước giao cũng thuộc diện miễn thuế.

Luật cũng tiếp tục miễn thuế đối với thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường; sản xuất muối; lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã nông nghiệp; thu nhập của nông dân tham gia mô hình "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất cũng không phải nộp thuế.

Một số khoản thu nhập phổ biến của người dân tiếp tục được miễn thuế như lãi trái phiếu Chính phủ, lãi trái phiếu chính quyền địa phương, lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thu nhập từ kiều hối, tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ và tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả, thu nhập từ quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện; học bổng từ ngân sách nhà nước hoặc từ các tổ chức trong và ngoài nước theo chương trình khuyến học; các khoản bồi thường từ hợp đồng bảo hiểm, bồi thường tai nạn lao động, bồi thường của Nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật cũng thuộc diện được miễn thuế.

Luật cũng miễn thuế đối với thu nhập nhận được từ các tổ chức, quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận; thu nhập từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 bổ sung nhiều chính sách miễn thuế nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Theo đó, thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng lần đầu trái phiếu xanh sau khi phát hành đều được miễn thuế. Cùng với đó là thu nhập từ tiền lương, tiền công khi thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả được thương mại hóa; thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Bên cạnh đó, Luật cũng miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của chủ tàu, người có quyền sử dụng tàu và người làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Ngoài ra, thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; thu nhập của người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp tư nhân và chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cũng thuộc diện được miễn thuế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 giao Chính phủ quy định chi tiết Điều 4 để bảo đảm việc áp dụng thống nhất trên thực tế.