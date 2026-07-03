Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp lãnh đạo 2 doanh nghiệp năng lượng lớn của Nhật Bản

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và ông Kasutani Toshihide, Phó Tổng Giám đốc điều hành kiêm Tổng Giám đốc kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn Tokyo Gas - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp. Sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (1–3/5/2026), quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước được kỳ vọng tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản trong các lĩnh vực viện trợ phát triển ODA, thu hút đầu tư, hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và các tập đoàn Nhật Bản. Trong đó, các doanh nghiệp như Marubeni đã có quá trình đầu tư lâu dài, đóng góp quan trọng cho quan hệ kinh tế hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Việt Nam cũng đang triển khai các chủ trương lớn về thu hút đầu tư theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, tập trung vào các đối tác có nền công nghiệp phát triển, tiềm lực công nghệ và tài chính. Các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và năng lượng được xác định là trọng tâm.

Chính phủ Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và minh bạch, đặc biệt đối với các nhà đầu tư đã đồng hành từ sớm và phù hợp định hướng phát triển.

Trong lĩnh vực năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong bối cảnh nhu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, nhu cầu điện, đặc biệt là điện cho các trung tâm dữ liệu và các hoạt động sản xuất quy mô lớn, đang tăng nhanh, đặt ra yêu cầu cấp thiết bảo đảm an ninh năng lượng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việt Nam đã công bố Điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII từ năm 2025 và đang tổ chức thực hiện, nhưng vẫn cần tiếp tục được rà soát, điều chỉnh bổ sung các nguồn điện như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện khí và một số nhà máy nhiệt điện đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đã báo cáo về tình hình triển khai các dự án điện khí LNG tại Việt Nam theo Quy hoạch điện VIII; đồng thời cho biết đang triển khai nhiều dự án năng lượng, gồm điện gió tại khu vực phía nam và các dự án điện khí LNG, nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định và hiệu quả đầu tư.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, JICA, JETRO và các hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước - Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), chính phủ Nhật Bản và Việt Nam đã thống nhất triển khai 15 dự án gồm LNG, năng lượng tái tạo và hạ tầng truyền tải điện. Chính phủ Nhật Bản cũng sẵn sàng cung cấp nguồn vốn hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực môi trường, phòng chống thiên tai và công nghệ xanh, xây dựng cơ chế, chính sách trong lĩnh vực năng lượng và chuyển đổi xanh.

Ghi nhận các ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản và Đại sứ Ito Naoki, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm khoảng 50% chi phí tuân thủ và thời gian thực hiện thủ tục, đồng thời giảm nhiều điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Chính phủ tiếp tục duy trì cải cách thường xuyên, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp để hoàn thiện thể chế theo hướng phù hợp pháp luật trong nước và thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đối với lĩnh vực năng lượng, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết Việt Nam ưu tiên phát triển điện khí LNG trong quy hoạch, song việc triển khai còn gặp khó khăn do biến động giá LNG trên thế giới và tiến độ một số dự án còn chậm.

Chính phủ đã giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước rà soát quy định hiện hành, nghiên cứu sửa đổi nhằm tạo thuận lợi cho các dự án điện khí LNG, trong đó có huy động vốn quốc tế và cơ chế triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Việt Nam, trong đó Bộ Công Thương là đầu mối, để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án điện khí LNG tại Việt Nam.

Đánh giá cao cách tiếp cận thận trọng, kỹ lưỡng nhưng quyết liệt của các doanh nghiệp Nhật Bản, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các dự án năng lượng sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng cần được triển khai nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về năng lượng. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong chuyển giao công nghệ, đào tạo và phát triển dự án năng lượng công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, JICA, JETRO và các hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; coi thành công của nhà đầu tư là thành công của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Đại sứ Ito Naoki tiếp tục làm cầu nối, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp để chuyển tới các cơ quan chức năng Việt Nam xem xét, xử lý kịp thời; đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, thúc đẩy các dự án hợp tác đi vào thực chất.



