Viết nên hành trình ‘An tâm’ cho khách hàng

Trang mới từ một câu chuyện cũ

"Hồi đó mà không có bảo hiểm, không biết con chị có vượt qua căn bệnh ấy không…" - câu nói vu vơ của một đồng nghiệp cũ từ nhiều năm trước, không ngờ lại theo mãi trong tâm trí chị Đỗ Thị Khánh Linh. Khi ấy, chị là nhân viên cốt cán trong ngành ngân hàng. Công việc ổn định, thu nhập khá, gia đình tự hào. Mọi thứ tưởng như đã ổn định với chị.

Thế nhưng, câu chuyện bảo hiểm chi trả viện phí cho con của người đồng nghiệp cũ - cứ lặp lại trong đầu Khánh Linh, như một câu hỏi đang tìm lời giải: "Liệu mình có thể mang lại giá trị tích cực đó cho người khác không?". Khánh Linh bước vào ngành bảo hiểm bằng những suy nghĩ ấy.

Chị tin rằng 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ du lịch sẽ giúp mình thuận lợi hơn khi làm tư vấn viên bảo hiểm. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn khi chị đối mặt với vô vàn lời từ chối. Có những cuộc hẹn dành cả tuần chuẩn bị, nhưng chị lại bị khách hàng hủy ngang chỉ bằng một tin nhắn. Từng có thời điểm, Khánh Linh tự hỏi: "Liệu mình có đang theo đuổi điều vô nghĩa?"

Tuy vậy, điều khiến chị trụ lại với nghề chính là những lời cảm ơn từ khách hàng. Có lần, một người bố đơn thân rối rít gọi cảm ơn Linh vì nhờ gói bảo hiểm chị tư vấn trước đây đã giúp anh chữa bệnh và tiếp tục lo cho con, vượt qua nghịch cảnh. Đó cũng là lần đầu tiên chị hiểu rằng công việc của mình có thể chạm đến cuộc sống ai đó sâu sắc đến vậy.

Từ những khoảnh khắc như thế, Khánh Linh bước tiếp và đi được xa hơn. Sau 6 năm bước vào ngành bảo hiểm, chị trở thành một trong những tư vấn viên xuất sắc top đầu của Manulife. Thành tích nối dài của chị không phải để chứng minh giá trị của bản thân, chỉ đơn giản rằng, chị biết mình đã chọn đúng và đã viết nên những câu chuyện giá trị trong hành trình của mình.

Rời đỉnh cao để vươn đến đỉnh cao mới

Vào một buổi chiều cuối tuần, khi nhiều người còn tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, chị Trần Hầu Huệ Linh vẫn ngồi trước màn hình, rà soát từng quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm cho khách. Công việc tỉ mỉ ấy không giống với hình ảnh một quản lý chi nhánh ngân hàng từng điều hành đội ngũ hàng chục người, nhưng lại đem đến cho chị một cảm giác khác: được trực tiếp mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Chị Huệ Linh từng ở vị trí mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng, một khóa học bảo hiểm để nâng cao kỹ năng lại đưa chị đến với nhiều câu chuyện thực tế: những gia đình được bảo hiểm chi trả khi gặp biến cố, những đứa trẻ vẫn được đến trường nhờ khoản quyền lợi bảo hiểm... Tất cả như một tấm gương phản chiếu giá trị của bảo hiểm và trở thành bước khởi đầu để chị chinh phục một đỉnh cao khác trong ngành bảo hiểm nhân thọ.

Bắt đầu lại từ con số 0, nhưng chị tin rằng mình có thể dùng kinh nghiệm, sự tận tâm, hiểu biết về tài chính và kiến thức y tế cộng đồng được đào tạo tại Manulife để tạo ra khác biệt. Từ một người mới, chị Huệ Linh hiện đã đồng hành cùng hàng trăm khách hàng.

Trong 7 năm làm tư vấn viên bảo hiểm, điều khiến chị nhớ nhất là câu nói của một khách hàng khó tính: "Khi tham gia bảo hiểm, ai cũng quan trọng về quyền lợi, nhưng mình cũng rất cần một người tư vấn có tâm nên mới tìm đến Linh". Với chị Huệ Linh, đó không chỉ là sự công nhận, mà còn khẳng định chị đã chọn đúng con đường, trao đi sự an tâm cho khách hàng.

Quyết định bước ngoặt trong đại dịch

"May mà nghe lời em!" - giọng của một người khách qua điện thoại khiến chị Lê Trang lặng đi vài giây. Chỉ vài tháng trước, chị đã hoàn tất hợp đồng bảo hiểm cho gia đình này. Giờ đây, khoản chi trả đã giúp họ có nguồn tài chính khi người chồng phải phẫu thuật khẩn cấp.

Chị Trang từng làm quản lý trong một công ty may mặc, vốn quen với các số liệu kinh doanh và làm việc với khách hàng. Đại dịch COVID-19 ập đến, mọi thứ chững lại. Người ta không còn quan tâm đến quần áo nữa. Bản thân chị Trang cũng nhận ra rằng, có những thứ quan trọng mà trước đây mình thường phớt lờ, đó là sức khỏe và sự chuẩn bị.

Chị chủ động tham gia bảo hiểm cho mình và người thân. Hiểu rằng giá trị của bảo hiểm không chỉ giúp bảo vệ tài chính mà còn là chỗ dựa tinh thần, chị Trang quyết định trở thành tư vấn viên để mang những gì mình hiểu và tin đến nhiều người hơn. Dần dần, chị trở thành người bạn đồng hành trong hành trình bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe của nhiều khách hàng.

Không chỉ đạt được nhiều thành tích tại Manulife, chị Lê Trang còn được biết đến như một "chuyên gia chia sẻ" khi thường xuyên sáng tạo nội dung tích cực, truyền tải kiến thức về bảo hiểm trên các nền tảng mạng xã hội. Với chị, mỗi video, mỗi cuộc trò chuyện không chỉ cung cấp thông tin mà còn giúp người khác hiểu rõ hơn về bảo hiểm.

Đến nay, chị Lê Trang đã giúp hàng trăm khách hàng tìm được hợp đồng bảo hiểm phù hợp, để họ an tâm vững bước trong hành trình của mình. Riêng với Lê Trang, chị càng tin rằng, người chọn nghề, nhưng nghề này cũng chọn mình!

Từ tò mò đến thấu cảm

Nếu chị Khánh Linh, Huệ Linh hay Lê Trang đến với bảo hiểm vì mong muốn tạo ra giá trị tích cực, thì với chị Nguyễn Tuyết Ngân, lý do đến với ngành bảo hiểm khá đơn giản: để trải nghiệm và phát triển. Chị muốn hiểu cách bảo hiểm hoạt động, muốn học cách làm việc với khách hàng trong lĩnh vực "khó nhằn" này. Và cũng như bất kỳ người mới nào, chị Ngân đã gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, khi chứng kiến những câu chuyện thực tế từ những người đi trước, chị nhận ra rằng ngành bảo hiểm rất nhân văn và thực tế trong đời sống hiện nay. Từ chỗ "thử sức", chị bắt đầu tin, rồi gắn bó với công việc này lúc nào không hay. Tại Manulife, chị Ngân không chỉ được đào tạo kiến thức về tài chính – bảo hiểm, mà còn được trang bị những kiến thức y tế cộng đồng, giúp chị tự tin hơn khi tư vấn các giải pháp bảo hiểm cho khách hàng.

Khoảnh khắc khiến chị Tuyết Ngân nhớ nhất là khi một khách hàng nhận bồi thường đã gọi điện cảm ơn chị: "May có bảo hiểm chi trả, chứ chị cũng không biết phải xoay sở ra sao". Trong giây phút ấy, chị hiểu rằng mỗi hợp đồng, mỗi buổi gặp gỡ, mỗi lần kiên nhẫn lắng nghe trước đây của mình đều đáng giá.

Từ một người hướng nội, nghề tư vấn viên bảo hiểm đã dạy chị Tuyết Ngân cách mở lòng, lắng nghe nhiều hơn và biến mỗi mối quan hệ thành một kết nối thật. Chị học cách đón nhận thành công lẫn thất bại như những bài học để trưởng thành. Nhìn lại, chị Tuyết Ngân biết rằng: mình bắt đầu vì muốn thử sức, nhưng chọn ở lại vì thực sự mong muốn lan tỏa giá trị từ công việc này.

Bốn con người với những khởi đầu khác nhau, nhưng họ đã cùng bước trên hành trình mang lại sự an tâm cho khách hàng bằng những sản phẩm bảo hiểm. Mỗi hợp đồng bảo hiểm là một niềm tin được gửi gắm, và khi ngày càng nhiều người chọn bảo hiểm để bảo vệ cuộc sống, hành trình mang tên "An Tâm" vẫn sẽ tiếp tục nối dài.