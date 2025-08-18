VIETABANK chuẩn bị tăng vốn đợt 2 sau kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khởi sắc

Sau thành công của đợt tăng vốn đầu tiên, VIETABANK đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để thực hiện đợt tăng vốn điều lệ đợt 2. Việc tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), đồng thời gia tăng nguồn lực để đầu tư phát triển ngân hàng số, mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Nguồn vốn bổ sung sẽ được phân bổ cho các dự án trọng điểm như: Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ số, mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các địa bàn chiến lược, đồng thời tăng cường cho vay ở các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng Giám đốc VIETABANK nhấn mạnh: "Việc tăng vốn thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu không chỉ là hoạt động tài chính, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc củng cố nền tảng vốn, mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng cổ đông, khách hàng và người lao động."

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên đã công bố, trong 6 tháng đầu năm 2025, VIETABANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 714 tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch năm và tăng 27% so với cùng kỳ 2024.

Đến 30/6/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt 133.952 tỷ đồng, tăng 14.120 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 87.422 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 9.39%, tiền gửi của khách hàng đạt 95.784 tỷ đồng, tăng 5.495 tỷ đồng so với cuối năm 2024. Đặc biệt, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 29% so với cuối năm 2024, góp phần giảm chi phí vốn và cải thiện biên lợi nhuận. Ngoài ra, các chỉ số sinh lời và tỷ lệ nợ xấu cũng được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ quy định quản trị rủi ro và đảm bảo chất lượng tài sản.

Cùng với đó, VIETABANK tiếp tục mở rộng tệp khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số với dự án ngân hàng số Omni-Channel hệ sinh thái tích hợp đa kênh dự kiến sẽ ra mắt trong quý IV/2025, nhằm nâng cao trải nghiệm và gia tăng kết nối với khách hàng.

Theo giới phân tích, kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm đã tạo nền tảng vững chắc để VIETABANK triển khai kế hoạch tăng vốn đợt 2. Việc gia tăng vốn chủ sở hữu không chỉ giúp ngân hàng củng cố hệ số an toàn vốn, mà còn tạo thêm dư địa để mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng ngày càng đặt ra yêu cầu cao về vốn tự có, quản trị rủi ro và số hóa, việc VIETABANK chủ động nâng vốn điều lệ được đánh giá là bước đi phù hợp xu thế.

Với chiến lược tăng vốn đi kèm kết quả kinh doanh tích cực, VIETABANK đang cho thấy sự chủ động trong việc tăng cường nội lực, nắm bắt cơ hội tăng trưởng, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường tài chính – ngân hàng Việt Nam.