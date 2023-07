VietABank hút mạnh nguồn tiền gửi trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận giảm nhẹ

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank- mã chứng khoán VAB) công bố báo cáo tài chính quý II cho thấy, tới ngày 30/6/2023, tổng tài sản của VietABank đạt 104.583 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 84.092 tỷ đồng, tăng 26,65% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành 102,37% kế hoạch năm 2023. Dư nợ cho vay đạt 66.669 tỷ đồng.

Điểm sáng của VietABank là lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt 19 tỷ đồng, tăng 21,44% so với cùng kỳ năm trước. Thu lãi thuần đạt 878,2 tỷ đồng, tăng 33,23% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu là 2,6%, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Lợi nhuận trước thuế của VietABank đạt 523 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngân hàng lý giải, do các chi phí liên quan đến hoạt động quản lý tăng mạnh như chính thức vận hành Core Banking phiên bản mới; Tăng cường nhân sự cấp cao cho hoạt động kinh doanh; Cải tạo, sửa chữa hệ thống các điểm giao dịch trên toàn hệ thống nên lợi nhuận trước thuế chưa đạt mục tiêu đề ra.

Báo cáo tài chính của VietABank còn cho thấy, dòng tiền thuần 6 tháng đầu năm của ngân hàng cũng sụt giảm do Ngân hàng tăng trưởng tín dụng hơn 3.500 tỷ đồng và chủ động giảm dòng tiền 5.500 tỷ đồng từ thị trường 2.

Chia sẻ thêm về hoạt động 6 tháng đầu năm, lãnh đạo VietABank cho biết, bước sang năm 2023, ngân hàng tuân thủ các chỉ đạo, định hướng của NHNN và chính phủ, giảm lãi suất huy động và cho vay, chủ động cắt giảm thu nhập để hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn giúp hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Quý II/2023, VietABank đã chính thức vận hành hệ thống ngân hàng lõi mới (Core Banking) theo phiên bản tiên tiến nhất của Oracle. Đồng thời, VietABank cũng là một trong số những ngân hàng đầu tiên “trình làng” thẻ tín dụng nội địa được sử dụng tại Việt Nam và một số quốc gia liên minh của Napas nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu trước, trả tiền sau của người dân.

Về bức tranh chung kết quả kinh doanh của các nhà băng đã công bố báo cáo đến thời điểm này cho thấy, lợi nhuận nhiều ngân hàng 6 tháng đầu năm giảm do khó khăn chung của nền kinh tế dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp, NIM thu hẹp và nợ xấu tiềm ẩn tăng cao dẫn đến áp lực trích lập dự phòng rủi ro gia tăng. Tính đến cuối tháng 6/2023, tín dụng toàn hệ thống chỉ tăng trưởng 4,03%, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 9,35% cùng kỳ năm 2022, do nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp và cá nhân yếu đi trong bối cảnh lãi suất cao, đơn hàng suy giảm, các thị trường đầu tư tài sản không thuận lợi. điều kiện cho vay thắt chặt đối với lĩnh vực bất động sản.