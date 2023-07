Vietbank: Huy động vốn tăng trưởng gần 10% trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận đạt 369 tỷ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – mã chứng khoán VBB) vừa công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 369 tỷ đồng, giảm nhẹ 19 tỷ so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản đạt 115.699 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm và đạt 102% kế hoạch. Cấu trúc danh mục tài sản được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời.

Tổng dư nợ tín dụng đạt 69.251 tỷ đồng; trong đó cho vay khách hàng đạt 68.532 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tại thời điểm 30/06/2023, tỷ lệ nợ xấu của Vietbank được kiểm soát dưới mức 3% theo quy định. Tổng huy động khách hàng đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 9,7% so với đầu năm, phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng và đảm bảo tốt các tỷ lệ an toàn thanh khoản.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng đạt 1.131 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 919 tỷ đồng, chiếm hơn 81% tỷ trọng và là nguồn thu nhập chủ yếu của Ngân hàng. Thu nhập ngoài lãi chưa có sự cải thiện đáng kể, vẫn duy trì quanh mức 19 - 20% tổng thu nhập. Chi phí dự phòng ghi nhận 68 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm 2022 do Ngân hàng đẩy mạnh công tác thu hồi, xử lý nợ xấu và kiểm soát tốt chất lượng các khoản nợ phát sinh trong kỳ.

Trong thời gian qua, Vietbank đã thực hiện tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng, thực hiện thẩm định khách hàng trước cho vay, tăng cường kiểm tra giám sát khi cho vay và sau cho vay để đảm bảo chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ xấu. Ngân hàng cũng đã hướng tín dụng vào các khoản vay nhỏ lẻ, hiệu quả và kỳ hạn ngắn, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và NHNN, kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Vietbank cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay ở mức hợp lý; đồng thời chú trọng cung ứng vốn cho các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Chính phủ ưu tiên để tăng cường đồng hành và hỗ trợ các khách hàng trong quá trình phục hồi, phát triển kinh doanh.

Ở một diễn biến khác, mới đây, Vietbank đã được NHNN chấp thuận bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.003 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Toàn bộ số vốn tăng thêm được dự kiến sử dụng cho hoạt động kinh doanh, đầu tư trái phiếu, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động và kinh doanh sinh lợi cho Vietbank.