Vietcap dự báo 3 kịch bản cho VN-Index tháng 11, gọi tên cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng tích cực

Sau nhịp giảm nhanh và mạnh trong trung tuần tháng 10 từ đỉnh 1.795 điểm, VN-Index đang có xu hướng đi ngang và tích lũy trong vùng 1.620–1.690 điểm (+/-10 điểm) trong những phiên cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Diễn biến này cho thấy thị trường bước vào giai đoạn ổn định trở lại sau biến động mạnh, khi lực cầu và lực cung đang dần cân bằng.

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap cho rằng bước sang tháng 11/2025, thị trường được đánh giá sẽ chịu tác động đan xen giữa yếu tố hỗ trợ và rủi ro ngắn hạn.

Về mặt hỗ trợ , lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục duy trì tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ. Theo dữ liệu từ FiinPro, tính đến ngày 31/10, đã có 968/1.644 doanh nghiệp (tương ứng 91,9% vốn hóa toàn thị trường) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 41,1% so với cùng kỳ.

Riêng nhóm 81 cổ phiếu thuộc danh mục theo dõi của Vietcap ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 15,2% so với cùng kỳ, hoàn thành khoảng 71% kế hoạch dự phóng cho cả năm. Diễn biến này cho thấy nền tảng hoạt động của doanh nghiệp vẫn duy trì khả quan, tạo vùng đệm tích cực cho thị trường.

Ở chiều ngược lại , mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 đã khép lại, khiến thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới trong tháng 11. Trong bối cảnh đó, yếu tố tâm lý và diễn biến kinh tế quốc tế có thể tác động rõ rệt hơn đến biến động giá cổ phiếu.

Đáng chú ý, đêm 4/11, lãnh đạo một số ngân hàng đầu tư lớn như Goldman Sachs và Morgan Stanley đã cảnh báo thị trường chứng khoán Mỹ có thể điều chỉnh giảm 10–15% do mức định giá đã lên quá cao. Thông tin này ngay lập tức ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Vietcap đưa ra ba kịch bản cho thị trường Việt Nam trong tháng 11.﻿

Kịch bản cơ sở (xác suất 60%) : VN-Index tiếp tục dao động trong biên độ 1.620–1.690 điểm trong tháng 11, với sai số khoảng +/-10 điểm ở hai vùng giới hạn. Thanh khoản nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức thấp do hoạt động đầu cơ ngắn hạn bị thu hẹp trong giai đoạn tích lũy. Thị trường có thể xuất hiện sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu, dựa trên yếu tố thông tin, tâm lý và dòng tiền riêng lẻ.

Kịch bản tích cực (xác suất 15%) : Sau giai đoạn tích lũy, VN-Index có thể bứt phá khỏi vùng cận trên 1.690–1.700 điểm với sự cải thiện đáng kể về thanh khoản. Nếu kịch bản này xảy ra, dòng tiền có thể quay trở lại nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là ngân hàng và dầu khí, giúp chỉ số hướng đến vùng 1.790–1.800 điểm.

Kịch bản tiêu cực (xác suất 25%) : Áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư trong nước kết hợp với hoạt động bán ròng của khối ngoại và tình trạng giải chấp cục bộ có thể khiến VN-Index vi phạm ngưỡng hỗ trợ 1.610–1.620 điểm. Trong trường hợp này, chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh sâu, với vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo được dự báo quanh mốc 1.500 điểm.

Về khuyến nghị đầu tư , Vietcap nhóm cổ phiếu phù hợp cho chiến lược ngắn hạn dựa trên phân tích kỹ thuật gồm BID và DCM. Bên cạnh đó, đội ngũ phân tích cơ bản của Vietcap cũng bổ sung hai mã VGC và ANV vào danh sách theo dõi, nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung và dài hạn.﻿