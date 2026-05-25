Vietcap: HDBank đặt mục tiêu IPO công ty chứng khoán vào tháng 9/2026, tỷ lệ an toàn vốn cao nhất nhóm ngân hàng niêm yết

Trong báo cáo sau cuộc gặp gỡ nhà đầu tư với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Chứng khoán Vietcap cho rằng buổi làm việc tiếp tục củng cố thêm câu chuyện tăng trưởng tích cực của ngân hàng này.

Tín dụng tăng mạnh, vốn và thanh khoản tiếp tục là điểm sáng

Theo Vietcap, cho vay khách hàng của HDBank tăng 8,7% so với quý trước trong quý I/2026, chủ yếu được dẫn dắt bởi mảng ngân hàng bán buôn với mức tăng 10,2%. Ngân hàng tập trung vào hoạt động tài trợ cho các hệ sinh thái doanh nghiệp lớn, bao gồm nhà cung cấp, nhà phân phối và các dự án hạ tầng. Trong khi đó, mảng tín dụng bán lẻ tăng khoảng 5%, chủ yếu nhờ hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân và hộ kinh doanh. Ban lãnh đạo HDBank đồng thời tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức 35% cho cả hai mảng bán buôn và bán lẻ, bao gồm tín dụng tiêu dùng và cho vay mua nhà. Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng xanh tăng hơn 23% so với cùng kỳ, được hỗ trợ bởi các quan hệ hợp tác với IFC và Proparco.

Ở mảng huy động vốn và biên lãi ròng (NIM), Vietcap dẫn thông tin từ ban lãnh đạo cho biết NIM trung bình 12 tháng gần nhất đạt 4,4% trong quý I/2026. Mức giảm trong quý chủ yếu phản ánh áp lực cạnh tranh lãi suất huy động trong ngắn hạn, cùng với việc tốc độ tăng trưởng tiền gửi đang tạm thời vượt tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, HDBank kỳ vọng NIM năm 2026 sẽ đi ngang hoặc phục hồi nhẹ lên mức 4,5–4,6%, nhờ cải thiện tỷ lệ CASA, tận dụng nguồn vốn nước ngoài và sự phục hồi của mảng bán lẻ – phân khúc có lợi suất cao hơn.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở trạng thái dồi dào với tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) ở mức thận trọng 67,7%. Vietcap cho biết HDBank hiện đang ở trạng thái cho vay ròng trên thị trường liên ngân hàng. Ban lãnh đạo kỳ vọng lãi suất huy động sẽ giảm dần khoảng 50–100 điểm cơ bản về mức hợp lý hơn vào cuối năm.

Ở mảng thu nhập ngoài lãi và chuyển đổi số, hệ sinh thái số của HDBank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với khoảng 94% giao dịch bán lẻ hiện được thực hiện trên các nền tảng trực tuyến. Các giải pháp MediPay trong lĩnh vực y tế và EduPay trong giáo dục tiếp tục thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong các lĩnh vực hạ tầng xã hội. Đồng thời, ngân hàng đang hợp nhất dữ liệu khách hàng trên toàn bộ hệ sinh thái 24 triệu khách hàng bao gồm HDBank, HD Saison và HD Securities nhằm thúc đẩy hoạt động bán chéo.

Về vốn và thanh khoản, tổng tài sản của HDBank tăng 5,7% so với quý trước lên hơn 37 tỷ USD trong quý I/2026, trong khi tiền gửi khách hàng tăng khoảng 12%, đạt khoảng 28 tỷ USD. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 16,2%, trong đó vốn cấp 1 (Tier 1) ở mức 10,4%, thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng niêm yết và cao hơn gấp đôi mức tối thiểu theo quy định.

Theo Vietcap, HDBank hiện là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai Basel III, với LCR trên 120% và NSFR vượt 130%, đều cao hơn đáng kể so với ngưỡng yêu cầu 100%. Ngân hàng dự kiến bắt đầu triển khai tính toán CAR theo Basel III từ năm 2027, sớm hơn thời hạn quy định. HDBank cũng đánh giá các sửa đổi đề xuất tại Thông tư 22 mang tính tích cực đối với toàn ngành và cho biết ngân hàng đã chuẩn bị tốt cũng như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu liên quan.

HDBank tự tin hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, tăng tốc các thương vụ IPO

Đối với chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất quý I/2026 của HDBank theo Thông tư 31 ở mức 1,86%, trong khi ngân hàng mẹ ở mức 1,6%, tăng nhẹ phù hợp với diễn biến chung của chu kỳ thị trường. Tuy nhiên, ban lãnh đạo tự tin sẽ duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% trong năm 2026 nhờ bối cảnh vĩ mô trong nước thuận lợi và chính sách quản trị rủi ro thận trọng. Hơn 90% dư nợ hiện có tài sản đảm bảo, với giá trị tài sản đảm bảo tương đương 193% dư nợ cho vay. Chi phí tín dụng hợp nhất cũng cải thiện đáng kể trong quý I và triển vọng năm 2026 được đánh giá tích cực hơn nhiều so với năm 2025. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu hiện ở mức 50%, với kế hoạch nâng lên khoảng 75–80%.

Về triển vọng lợi nhuận, Vietcap cho biết ban lãnh đạo HDBank tái khẳng định sẽ hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm lợi nhuận trước thuế đạt 30.100 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ; ROE trên 25%, ROA trên 2% và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%. Kết quả kinh doanh quý I cho thấy ngân hàng đang đi đúng lộ trình để hoàn thành các mục tiêu cả năm.

Báo cáo cũng đề cập đến HD SAISON khi công ty tài chính này ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 vượt 339 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay tăng khoảng 10% so với quý trước, trong khi NIM duy trì ở mức 26,2%. Vietcap cho biết Ban lãnh đạo HDBank đang xem xét kế hoạch IPO HD SAISON trong năm nay sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi pháp nhân sang mô hình công ty cổ phần. Ngoài ra, Vietcap cũng cho biết HDBank đặt mục tiêu IPO HD Securities vào tháng 9/2026.