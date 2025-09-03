Vietcap ra mắt sản phẩm trái phiếu mới hấp dẫn

Trong bối cảnh đó, Vietcap đã cho ra mắt sản phẩm Trái phiếu SAFE Bond với lãi suất cạnh tranh với thị trường, phù hợp với nhà đầu tư cầm tiền đang đứng ngoài "cuộc chơi". Với những gì đã và đang cung cấp trên thị trường, nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm với những sản phẩm do Vietcap cung cấp, cùng điểm qua những giá trị của Trái phiếu SAFE Bond này đem lại có những gì nổi trội.

SAFE Bond - An tâm đầu tư, vững bền tăng trưởng

Trái phiếu SAFE Bond: Mang lại giải pháp đầu tư an toàn, ổn định lợi nhuận là kênh đầu tư an toàn, đa dạng hóa danh mục tài sản cũng như những nhà đầu tư đang cần tối ưu dòng tiền khi đang chờ cơ hội đầu tư cổ phiếu. Chỉ với vài thao tác nhanh chóng ngày trên ứng dụng Vietcap, bạn có thể tiếp cận các gói đầu tư với lợi suất sau thuế siêu hấp dẫn lên đến 6%/năm trong thời gian đầu tư chỉ 3 tháng.

Điểm nổi bật của SAFE Bond:

Danh mục trái phiếu đa dạng được phát hành bởi các doanh nghiệp niêm yết uy tín như Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT), Đầu tư Nam Long (NLG), Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII), Tập Đoàn PC1 (PC1), Becamex IDC (BCM) và còn nhiều các công ty khác sẽ sớm có mặt trên ứng dụng Vietcap.

Lãi suất cạnh tranh từ 5,2 – 7,0%/năm, vượt trội so với các gói tiết kiệm cùng kỳ hạn, giúp bạn- tối ưu lợi nhuận, vững bền tăng trưởng.

Đa dạng kỳ hạn phù hợp với nguồn tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư.

Đầu tư dễ dàng, hoàn toàn trực tuyến, tất cả chỉ trong vài thao tác trên điện thoại.

Để mua SAFE Bond, Nhà đầu tư có thể mở ngay tài khoản chứng khoán tại Vietcap hoặc liên hệ Chuyên viên tư vấn đầu tư để được tư vấn và hỗ trợ; hoặc tham khảo qua video sau:.

https://www.youtube.com/watch?v=dwXFFhxZOpo&feature=youtu.be

Đối tượng của SAFE Bond:

Nhà đầu tư (NĐT) trong nước có tài khoản chứng khoán tại Vietcap

Đủ điều kiện Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Thời gian đầu tư: đa dạng từ 1 tháng đến 12 tháng với lãi suất cạnh tranh trên thị trường từ 5,2 – 7,0%/năm.

Tham khảo hướng dẫn đầu tư tại https://www.vietcap.com.vn/huong-dan-chung/website-safe-bond

Với sự mệnh đồng hành cùng khách hàng phát triển tài chính, cơ hội tăng trưởng và tự do tài chính, Vietcap tự tin và cam kết luôn mang đến những sản phẩm giá trị cho các nhà tư của mình và SAFE Bond là một minh chứng, cơ hội trong tầm tay.