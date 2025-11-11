Vietcap rời cuộc đua sàn giao dịch tài sản số: Thị trường còn lại những ai?

CTCP Chứng khoán Vietcap vừa thông báo rút khỏi kế hoạch thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa. Lý do chính là điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng mà Nghị quyết 05/2025/NQ‑CP và các hướng dẫn liên quan đặt ra cho đơn vị vận hành sàn giao dịch.

Với vốn điều lệ hiện tại của Vietcap và kế hoạch tăng vốn đã công bố, ban lãnh đạo đánh giá rằng mức đầu tư vào lĩnh vực mới này vượt quá khả năng và sẽ kéo theo việc dồn nhiều nguồn lực vào phân khúc có rủi ro cao và nhiều yếu tố chưa rõ.

Không chỉ là áp lực vốn lớn, Vietcap còn xem xét những thách thức khác: như khung pháp lý cho hoạt động sàn tài sản mã hóa vẫn còn trong giai đoạn thí điểm; trách nhiệm tuân thủ cao (KYC/AML, lưu ký tài sản mã hóa); chi phí đầu tư công nghệ, bảo mật và vận hành hệ thống giao dịch; và cạnh tranh thanh khoản từ cả sàn trong nước và quốc tế. Những khó khăn này khiến công ty quyết định ưu tiên củng cố năng lực cốt lõi thay vì mở rộng sang mảng mới ngay lúc này.

Thị trường còn lại: Những ai đang chuẩn bị?

Mặc dù Vietcap rút lui, cuộc đua vẫn có nhiều tên tuổi khác đã và đang ở vị trí chuẩn bị cho thử nghiệm thí điểm sàn giao dịch tài sản số. Các nhóm ứng viên tiêu biểu hiện gồm:

SSI Digital (SSID), công ty công nghệ trong hệ sinh thái của Chứng khoán SSI, vừa nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, cao gấp năm lần so với thời điểm ra mắt ban đầu. Doanh nghiệp được định vị là nền tảng công nghệ tài chính, tập trung vào hạ tầng tài chính số, giải pháp fintech và đầu tư tài sản mã hóa. Chủ tịch SSI, ông Nguyễn Duy Hưng, hiện cũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT tại SSID.

Đáng chú ý, công ty này gần đây đã ký thỏa thuận hợp tác với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS), nhằm phát triển các giải pháp về blockchain và điện toán đám mây phục vụ thị trường tài chính số tại Việt Nam.

Cùng thời điểm, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX) cũng chính thức ra đời với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu cho thấy đây là một liên minh khá "nặng ký": FTG Việt Nam góp 64,5% vốn, Chứng khoán VIX nắm 15%, và Công ty Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C chiếm 20,5%. VIXEX được xem là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được thành lập với mục tiêu vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Một tên tuổi khác là CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), công ty có liên quan đến hệ sinh thái Techcombank. TCEX được thành lập vào tháng 5/2025 với vốn khởi điểm 3 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% cổ phần, TCBS góp 9,9% và TechcomCapital nắm 1,1%. Chỉ sau vài tháng, TCEX đã tăng vốn lên 101 tỷ đồng, gấp 34 lần, thể hiện bước chuẩn bị mạnh mẽ cho một lĩnh vực mới.

Bên cạnh đó, CAEX – Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng, cũng đã hoàn tất đăng ký kinh doanh trong mảng dịch vụ tài sản mã hóa. Cổ đông sáng lập gồm VPBankS (11%), LynkiD (50%) và Future Land (39%).

Động thái này đi cùng kế hoạch lớn hơn của Ngân hàng VPBank, khi ngân hàng mẹ cho biết đang hoàn thiện thủ tục để tham gia chương trình thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia blockchain, tài chính và an ninh mạng.

Không đứng ngoài cuộc, Chứng khoán HD (HDS), nơi HDBank sở hữu 30% vốn, đang trình cổ đông phương án tăng vốn lên hơn 5.100 tỷ đồng, trong đó khoảng 1.470 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn thành lập CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD. Theo kế hoạch, hoạt động này sẽ diễn ra sau khi HDS hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng, MB cũng gây chú ý khi ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với Dunamu – đơn vị vận hành sàn Upbit, một trong ba nền tảng tiền điện tử lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ hỗ trợ MB xây dựng hạ tầng, công nghệ và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, đồng thời chuyển giao kinh nghiệm vận hành và công nghệ từ Upbit để từng bước hình thành sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Trong khi đó, HVA Group đã công bố kế hoạch xây dựng Sàn giao dịch tài sản số DNEX tại Đà Nẵng với tổng quy mô vốn hợp tác lên tới 10.000 tỷ đồng. Công ty điều hành DNEX được thành lập ngày 9/9 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, gồm ba cổ đông: Fundgo (30%), Trustpay (30%) và Công ty Công nghệ Quản lý Tài sản số (40%) – trong đó hai đơn vị sau có liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Chí Công, thành viên HĐQT HVA.

Một cái tên khác cũng đang rục rịch "đặt chân" vào lĩnh vực này là Chứng khoán Hòa Bình (HBS), thông qua việc góp vốn vào CTCP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa VIMEXCHANGE. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, với HBS sở hữu 5% (500 tỷ đồng). Cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dược phẩm VIMEDITMEX (50%), bên cạnh các đơn vị như Bảo Tín Mạnh Hải và CTCP Đầu tư và Phát triển Hòa Bình.

Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, về thí điểm thị trường tài sản mã hóa cho phép triển khai thử nghiệm các hoạt động phát hành, chào bán, niêm yết, giao dịch và lưu ký tài sản mã hóa, với điều kiện tài sản này phải gắn với tài sản cơ sở có thật, không phải chứng khoán hay tiền pháp định. Điều kiện cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa: doanh nghiệp vận hành sàn phải là pháp nhân Việt Nam, có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 65% vốn thuộc các tổ chức trong nước, tối thiểu 2 định chế tài chính, công nghệ lớn như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty fintech hoặc quỹ đầu tư tham gia góp vốn.



