Vietcombank báo tin, công an lập tức có mặt làm việc, ngăn cụ ông chuyển khoản số tiền lớn

Công an xã Kẻ Sặt - Công an Thành phố Hải Phòng vừa ngăn chặn thành công một vụ nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua đó bảo vệ an toàn tài sản cho một người dân trên địa bàn.

Theo đó, vào chiều ngày 22/7/2025, Công an xã Kẻ Sặt nhận được tin báo từ Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Bình Giang về trường hợp một khách hàng đang thực hiện giao dịch chuyển số tiền lớn vào tài khoản có dấu hiệu của kẻ lừa đảo.

Ngay lập tức, cán bộ Công an xã đã có mặt tại ngân hàng để nắm tình hình. Qua xác minh, người dân đang có ý định chuyển tiền là ông L.Đ.L, sinh năm 1952, trú tại thôn Quán Gỏi, xã Kẻ Sặt. Ban đầu, ông L. vẫn còn hoang mang và lấn cấn trước những lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo.

Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, mềm mỏng và nghiệp vụ vững vàng, cán bộ Công an xã đã tận tình phân tích, thuyết phục và tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Sau một thời gian, ông L. đã nhận ra sự việc và đồng ý không thực hiện giao dịch chuyển tiền. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ông L., Công an xã Kẻ Sặt đã phối hợp cùng phía ngân hàng liên hệ với người thân của ông L đến đón về.

Qua vụ việc này, Công an xã Kẻ Sặt khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thường lợi dụng tâm lý để thao túng nhằm chiếm đoạt tài sản. Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào, người dân cần chủ động liên hệ ngay với lực lượng Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo Cổng TTĐT Công an Thành phố Hải Phòng