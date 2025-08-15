Vietcombank bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao tại trụ sở chính và ngân hàng chuyển giao bắt buộc

Theo đó, quyết định nhân sự Lãnh đạo cấp cao VCBNeo cụ thể:

Cử biệt phái ông Lại Ngọc Quý - Trưởng phòng Vốn tín dụng quốc tế TSC Vietcombank đến làm việc tại VCBNeo và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên VCBNeo kể từ ngày 14/8/2025.

Cử biệt phái bà Đậu Thị Kim Nhung - Trưởng phòng Marketing Bán lẻ đến làm việc tại VCBNeo và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên VCBNeo kể từ ngày 14/8/2025.

Cử biệt phái ông Bùi Sỹ Tân - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc VCBF đến làm việc tại VCBNeo và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên VCBNeo kể từ ngày 14/8/2025.

Cử biệt phái bà Nguyễn Thị Mai - Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đến làm việc tại VCBNeo và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát VCBNeo kể từ ngày 14/8/2025.

Cử biệt phái bà Phạm Khoa Thu Hương - Phó Trưởng phòng Kế hoạch đến làm việc tại VCBNeo để Hội đồng thành viên VCBNeo bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Khối Tài chính VCBNeo kể từ ngày 14/8/2025.

Tổng Giám đốc Vietcombank Lê Quang Vinh cho biết:Từ khi nhận nhiệm vụ chuyển giao bắt buộc đến nay, Vietcombank đã cử 11 cán bộ sang công tác tại VCBNeo để đảm nhận các vị trí kiêm nhiệm như Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối của VCBNeo. Việc tiếp tục bổ nhiệm 5 nhân sự lãnh đạo chủ chốt, là các cá nhân giàu kinh nghiệm và năng lực nghiệp vụ khác nhau sang VCBNeo được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho VCBNeo trong triển khai hoạt động kinh doanh.

VCBNeo phải phát huy tinh thần chủ động tìm khách hàng, không chờ khách hàng và phải thể hiện thực sự là một ngân hàng số khác biệt trên thị trường”, Tổng Giám đốc Lê Quang Vinh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Vietcombank bổ nhiệm nhiều nhân sự Lãnh đạo đơn vị Trụ sở chính:

Giao phụ trách phòng Marketing Bán lẻ TSC Vietcombank đối với bà Ngô Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng Marketing Bán lẻ kể từ ngày 14/8/2025.

Giao phụ trách phòng Quan hệ công chúng TSC Vietcombank đối với ông Nguyễn Hữu Kiên - Phó Trưởng phòng Quan hệ công chúng kể từ ngày 14/8/2025.

Điều động và bổ nhiệm bà Đặng Ngọc Hải Ninh - Phó Trưởng phòng Vốn tín dụng quốc tế TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Định chế tài chính kể từ ngày 14/8/2025.

Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Đức Minh - Phó Trưởng phòng Vốn tín dụng quốc tế TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khách hàng Vietcombank (VCC) kể từ ngày 14/8/2025.

Điều động và bổ nhiệm bà Hoàng Minh Ngọc - Phó Trưởng Ban Định chế tài chính TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng chống rửa tiền kể từ ngày 14/8/2025.

Điều động và bổ nhiệm bà Đỗ Thị Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khách hàng Vietcombank (VCC) giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Định chế tài chính kể từ ngày 14/8/2025.

Vietcombank cũng bổ nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền Ban Kiểm soát:

Điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Thùy Dương - Phó Trưởng phòng Giám sát hoạt động TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 14/8/2025.

Điều động và bổ nhiệm bà Phạm Huyền Trang - Phó Trưởng phòng Giám sát hoạt động TSC Vietcombank giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 14/8/2025.

Điều động và bổ nhiệm bà Đoàn Thu Thủy - Phó Trưởng Ban Kiểm tra nội bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 14/8/2025.



