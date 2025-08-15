Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu nhà hàng 5 sao Elisa ở TP HCM tiếp tục bị ngân hàng đem bán đấu giá

15-08-2025 - 15:48 PM | Tài chính - ngân hàng

Đây là lần thứ hai từ đầu năm, Agribank rao bán đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm là tàu nhà hàng nổi Elisa ở TP HCM.

Agribank chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ có giá trị ghi sổ tới hết tháng 7-2025 hơn 137 tỉ đồng.

Tàu nhà hàng 5 sao Elisa bị rao bán nhiều lần

Tài sản bảo đảm của khoản nợ là tàu nhà hàng Elisa đang được neo đậu tại Cảng Sài Gòn (TP HCM) và một ô tô Toyota Camry SE 3.5. 

Hồi tháng 3-2025, tàu nhà hàng 5 sao Elisa từng bị rao bán một lần.

Tàu Elisa được giới thiệu là nhà hàng nổi 5 sao duy nhất và lớn nhất tại TP HCM. 

Đây là tàu nhà hàng có khả năng tiếp nhận 1.000 khách cùng một lúc, có 5 tầng sử dụng với nhiều không gian riêng biệt. 

Khác với các tàu nhà hàng khác, Elisa không di chuyển mà neo đậu cố định tại bến.

Tàu nhà hàng 5 sao Elisa ở TP HCM tiếp tục bị ngân hàng đem bán đấu giá- Ảnh 1.

Tàu nhà hàng nổi Elisa ở TP HCM

Tàu Elisa còn là điểm ngắm pháo hoa phổ biến tại TP HCM mỗi dịp lễ, Tết. Theo thông tin đăng ký, hiện tại, tàu do Công ty TNHH Thương mại Hào Huy sở hữu, đang được sử dụng làm nhà hàng neo đậu tại Cảng Sài Gòn.

Công ty TNHH Thương mại Hào Huy được thành lập vào năm 2005 với vốn điều lệ 60 tỉ đồng. Công ty là chủ đầu tư của Elisa Floating Restaurant (tàu Elisa), kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Chủ tàu nhà hàng Elisa ở TP HCM nói gì sau khi bị ngân hàng siết nợ?

Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS Lê Xuân Nghĩa: Lãi suất cao kỳ hạn ngắn thì không thể nào làm được công nghiệp, khoa học công nghệ, chỉ có làm bất động sản mới chịu nổi

TS Lê Xuân Nghĩa: Lãi suất cao kỳ hạn ngắn thì không thể nào làm được công nghiệp, khoa học công nghệ, chỉ có làm bất động sản mới chịu nổi Nổi bật

Lãi suất liên ngân hàng có thể duy trì ở mức cao trong quý 3

Lãi suất liên ngân hàng có thể duy trì ở mức cao trong quý 3 Nổi bật

Nợ xấu ngân hàng là gì và 3 cách kiểm tra nợ xấu ngân hàng nhanh, chuẩn xác nhất

Nợ xấu ngân hàng là gì và 3 cách kiểm tra nợ xấu ngân hàng nhanh, chuẩn xác nhất

15:02 , 15/08/2025
Ngân hàng NCB nhận cú đúp giải thưởng của HR Asia Awards 2025

Ngân hàng NCB nhận cú đúp giải thưởng của HR Asia Awards 2025

14:25 , 15/08/2025
Hôm nay: Giá vàng nhẫn, vàng SJC quay đầu giảm

Hôm nay: Giá vàng nhẫn, vàng SJC quay đầu giảm

13:35 , 15/08/2025
KienlongBank Pay - Giải pháp số cho các Bệnh viện & Trường học

KienlongBank Pay - Giải pháp số cho các Bệnh viện & Trường học

13:30 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên