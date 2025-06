Vietcombank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Vietcombank)

Ngày 27/6/2025, tại thành phố Đà Nẵng, Vietcombank đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết, Vietcombank đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh, giữ vững vị thế là ngân hàng dẫn đầu về chất lượng, hiệu quả hoạt động; cơ cấu kinh doanh chuyển dịch theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững với nhiều kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, tổng tài sản ước đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2024; Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế sau khi hỗ trợ VCBNeo ước tăng hơn 5,0% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững; Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1%, thấp nhất trong số các TCTD quy mô lớn; Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt ~219%, cao nhất hệ thống ngân hàng; Thu nợ ngoại bảng đạt ~1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024; Tỷ lệ CIR được kiểm soát tốt và dự kiến giảm so với cuối năm 2024.

Theo ông Tùng, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường về quy mô vốn hoá và lợi nhuận, là NHTM dẫn đầu về chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trước Vietcombank, một ngân hàng khác trong nhóm Big4 (4 ngân hàng thương mại nhà nước) là VietinBank cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2025.

Theo ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank, ngân hàng đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, dư nợ tín dụng tăng trưởng ước đạt 10% so với cuối năm 2024; nguồn vốn huy động tăng ước đạt hơn 9% so với cuối năm 2024; lợi nhuận trước trích lập dự phòng rủi ro tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024.