VietinBank bán đấu giá 19,6 triệu cổ phiếu SGP, dự kiến thu tối thiểu gần 573 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, MCK: CTG, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc chào bán cổ phiếu SGP của CTCP Cảng Sài Gòn (Saigon Port).

Theo đó, VietinBank muốn bán đấu giá công khai hơn 19,6 triệu cổ phiếu SGP, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,07% vốn điều lệ của Saigon Port.

Với giá khởi điểm 29.208 đồng/cổ phiếu, ước tính VietinBank sẽ thu về tối thiểu gần 573 tỷ đồng nếu chào bán thành công số cổ phiếu SGP nêu trên.

Kết phiên giao dịch ngày 18/11/2025, cổ phiếu SGP đóng cửa ở mức 26.700 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá khởi điểm chào bán cổ phiếu SGP của VietinBank cao hơn gần 9,4% thị giá.

Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền đặt cọc mua cổ phiếu từ ngày 19/11/2025 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/12/2025 tại các đại lý đấu giá. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp phiếu tham dự trước 16 giờ ngày 18/12/2025.

Phiên đấu giá cổ phiếu SGP của VietinBank dự kiến diễn ra vào 9 giờ ngày 22/12/2025 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số 2 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Về tình hình kinh doanh của Saigon Port, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hợp nhất hơn 868,2 tỷ đồng, tăng 6,7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 387,8 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Năm 2025, Saigon Port lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.428 tỷ đồng và lợi nhuận ước đạt 316 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 60,8% kế hoạch doanh thu và 122,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Saigon Port tăng 6,6% so với đầu năm, lên mức hơn 6.138 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 580 tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng tài sản; khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 548,1 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.503 tỷ đồng, chiếm 24,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 2.888,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả dài hạn khác hơn 1.839 tỷ đồng, chiếm 63,7% tổng nợ.



